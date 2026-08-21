Европа возвращается к наличным на случай кризиса: сколько денег советуют держать дома

Чем привычнее становятся банковские карты, смартфоны и бесконтактная оплата, тем необычнее выглядит другая тенденция: количество наличных евро в обращении продолжает расти.

Европейские власти все чаще напоминают, что небольшой запас банкнот может оказаться необходим во время масштабного отключения электричества, сбоя связи, природной катастрофы или кибератаки, когда привычные электронные платежи просто перестанут работать.

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По данным Европейского центрального банка, к концу 2025 года в обращении находилось 31,3 млрд евробанкнот общей стоимостью около €1,62 трлн.

Для сравнения: в 2016 году совокупная стоимость банкнот составляла примерно €1 трлн.

Получается своеобразный парадокс: наличными в повседневной жизни европейцы пользуются все реже, но самих банкнот становится больше.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн обратил внимание именно на это противоречие: количество наличных, непосредственно участвующих в платежах, уменьшается, тогда как общий запас банкнот продолжает расти.

Зачем люди хранят наличные

Причина не только в чрезвычайных ситуациях.

ЕЦБ давно отмечает, что значительная часть евро используется как средство сбережения - как внутри еврозоны, так и за ее пределами.

Однако кризисы заметно усиливают спрос на физические деньги.

Исследование ЕЦБ о поведении людей во время четырех крупных кризисов показало, что при росте неопределенности население склонно увеличивать запас наличных. Причина проста: банкноты работают без электричества, интернета и банковских приложений.

Сегодня к традиционным рискам добавляются кибератаки, масштабные отключения связи, экстремальная погода и геополитическая нестабильность.

Европа готовится прожить автономно 72 часа

Весной 2025 года Еврокомиссия представила Стратегию союза готовности к кризисам.

Одна из ее целей - добиться того, чтобы жители ЕС могли самостоятельно обеспечивать основные потребности не менее 72 часов в случае чрезвычайной ситуации.

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Речь идет о запасе питьевой воды, еды, необходимых лекарств, источниках света и связи.

Наличные также все чаще появляются в национальных списках того, что рекомендуется иметь дома на случай кризиса.

ЕЦБ приводит в пример Нидерланды, Австрию и Финляндию, где власти рекомендуют держать примерно €70–100 на человека либо сумму, которой хватит на основные расходы в течение нескольких дней.

В Нидерландах наличные прямо включены в официальный домашний аварийный набор наряду с водой, радиоприемником, фонариком, батарейками, пауэрбанком и продуктами длительного хранения.

Причина очевидна: если перестанут работать интернет, терминалы или банковские приложения, карта и смартфон временно превратятся в бесполезный кусок пластика и электроники.

Но просто положить деньги в конверт недостаточно

Специалисты предупреждают и о другой стороне проблемы.

Профессор Университетского колледжа Корка Олив Маккарти считает, что наличные не должны превращаться исключительно в «деньги на черный день».

Если ими практически перестанут пользоваться в обычной жизни, магазинам и банкам станет невыгодно поддерживать необходимую инфраструктуру - кассы, банкоматы и системы обработки наличных.

И тогда во время настоящего кризиса воспользоваться запасенными банкнотами может оказаться сложнее.

Именно поэтому ЕЦБ выступает за сохранение доступности и возможности расплачиваться наличными, даже по мере развития цифрового евро и других электронных платежных инструментов.

Наличные остаются важны и по другой причине: ими могут пользоваться люди без смартфона или банковского приложения, в том числе пожилые и социально уязвимые граждане.

Получается парадокс цифровой эпохи: чем больше наша повседневная жизнь зависит от электронных платежей, тем ценнее становится небольшой запас обычных банкнот, когда электроника вдруг перестает работать.

Источники: Европейский центральный банк, Европейская комиссия, The Guardian, Government of the Netherlands.