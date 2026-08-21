21 августа 2026, 14:25

Европа возвращается к наличным на случай кризиса: сколько денег советуют держать дома

Европа возвращается к наличным на случай кризиса: сколько денег советуют держать дома

Чем привычнее становятся банковские карты, смартфоны и бесконтактная оплата, тем необычнее выглядит другая тенденция: количество наличных евро в обращении продолжает расти.

Европейские власти все чаще напоминают, что небольшой запас банкнот может оказаться необходим во время масштабного отключения электричества, сбоя связи, природной катастрофы или кибератаки, когда привычные электронные платежи просто перестанут работать.

Читайте нас также

По данным Европейского центрального банка, к концу 2025 года в обращении находилось 31,3 млрд евробанкнот общей стоимостью около €1,62 трлн.

Для сравнения: в 2016 году совокупная стоимость банкнот составляла примерно €1 трлн.

Получается своеобразный парадокс: наличными в повседневной жизни европейцы пользуются все реже, но самих банкнот становится больше.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн обратил внимание именно на это противоречие: количество наличных, непосредственно участвующих в платежах, уменьшается, тогда как общий запас банкнот продолжает расти.

Зачем люди хранят наличные

Причина не только в чрезвычайных ситуациях.

ЕЦБ давно отмечает, что значительная часть евро используется как средство сбережения - как внутри еврозоны, так и за ее пределами.

Однако кризисы заметно усиливают спрос на физические деньги.

Исследование ЕЦБ о поведении людей во время четырех крупных кризисов показало, что при росте неопределенности население склонно увеличивать запас наличных. Причина проста: банкноты работают без электричества, интернета и банковских приложений.

Сегодня к традиционным рискам добавляются кибератаки, масштабные отключения связи, экстремальная погода и геополитическая нестабильность.

Европа готовится прожить автономно 72 часа

Весной 2025 года Еврокомиссия представила Стратегию союза готовности к кризисам.

Одна из ее целей - добиться того, чтобы жители ЕС могли самостоятельно обеспечивать основные потребности не менее 72 часов в случае чрезвычайной ситуации.

Читайте Mixer
Европа возвращается к наличным на случай кризиса: сколько денег советуют держать дома

Почему один мужчина кажется идеальным, а другой - совсем не цепляет:…
Европа возвращается к наличным на случай кризиса: сколько денег советуют держать дома

Неделя отпуска без огромного чемодана: хитрый принцип, который экономит…
Европа возвращается к наличным на случай кризиса: сколько денег советуют держать дома

Гороскоп на 22 августа по картам Таро: Козерогу - не занижать ценность…
Европа возвращается к наличным на случай кризиса: сколько денег советуют держать дома

Рыбы, Раки, Козероги и Девы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 22 августа

Речь идет о запасе питьевой воды, еды, необходимых лекарств, источниках света и связи.

Наличные также все чаще появляются в национальных списках того, что рекомендуется иметь дома на случай кризиса.

ЕЦБ приводит в пример Нидерланды, Австрию и Финляндию, где власти рекомендуют держать примерно €70–100 на человека либо сумму, которой хватит на основные расходы в течение нескольких дней.

В Нидерландах наличные прямо включены в официальный домашний аварийный набор наряду с водой, радиоприемником, фонариком, батарейками, пауэрбанком и продуктами длительного хранения.

Причина очевидна: если перестанут работать интернет, терминалы или банковские приложения, карта и смартфон временно превратятся в бесполезный кусок пластика и электроники.

Но просто положить деньги в конверт недостаточно

Специалисты предупреждают и о другой стороне проблемы.

Профессор Университетского колледжа Корка Олив Маккарти считает, что наличные не должны превращаться исключительно в «деньги на черный день».

Если ими практически перестанут пользоваться в обычной жизни, магазинам и банкам станет невыгодно поддерживать необходимую инфраструктуру - кассы, банкоматы и системы обработки наличных.

И тогда во время настоящего кризиса воспользоваться запасенными банкнотами может оказаться сложнее.

Именно поэтому ЕЦБ выступает за сохранение доступности и возможности расплачиваться наличными, даже по мере развития цифрового евро и других электронных платежных инструментов.

Наличные остаются важны и по другой причине: ими могут пользоваться люди без смартфона или банковского приложения, в том числе пожилые и социально уязвимые граждане.

Получается парадокс цифровой эпохи: чем больше наша повседневная жизнь зависит от электронных платежей, тем ценнее становится небольшой запас обычных банкнот, когда электроника вдруг перестает работать.

Источники: Европейский центральный банк, Европейская комиссия, The Guardian, Government of the Netherlands.

Европа возвращается к наличным на случай кризиса: сколько денег советуют держать дома

Неделя отпуска без огромного чемодана: хитрый принцип, который экономит…
Европа возвращается к наличным на случай кризиса: сколько денег советуют держать дома

Гороскоп на 22 августа по картам Таро: Козерогу - не занижать ценность…

В мире

Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу
21 августа, 14:25
Европа возвращается к наличным на случай кризиса: сколько денег советуют держать дома
21 августа, 12:26
Раскрыта неожиданная роль ЦРУ в судьбе Стива Джобса
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу
21 августа, 07:58 07:58
Газ снова дорожает, а Европа подходит к зиме с ограниченным запасом
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу
20 августа, 21:04 21:04
«Я знаю, каково это, когда тебя сбивает одно из чудовищ»: мэр Комо запретил езду на велосипедах в центре города
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу
20 августа, 20:00 20:00
Брат короля Бельгии признал внебрачного сына - бывший продавец автомобилей стал принцем
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу
20 августа, 18:15 18:15
Электрический синий признан одним из главных цветов моды 2026 года
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу
20 августа, 17:05 17:05
ИИ научился определять «возраст» мозга и предсказывать риск деменции
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу
20 августа, 16:29 16:29
США создали тайный коридор для вывоза нефти через Ормузский пролив
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу
20 августа, 14:27 14:27
Тегеран рассматривает новые цели в Европе на случай конфликта с США
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу
20 августа, 11:58 11:58
Миру не хватает 34,4 млн медработников - исследование
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу
20 августа, 11:27 11:27
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу

Латвия

В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 13:00
Синоптики предупреждают Латвию о разрушительном шторме: самая опасная ночь - впереди
21 августа, 11:55
«Sadales tīkls» и «Latvenergo» усиливают защиту после серии громких кибератак
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 11:28 11:28
У латвийско-белорусской границы обнаружили второй подземный тоннель
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 10:58 10:58
С 31 августа единый билет Vivi расширит действие за пределы зоны A
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 10:29 10:29
Раймонд Паулс покинул работу на Латвийском радио, подробности пока неизвестны
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 10:06 10:06
Новые автобусы Rīgas satiksme получат камеры, тепловые насосы и онлайн-диагностику
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 09:28 09:28
«Теперь Kārums будет Kaarum?» Возможная покупка Rīgas piena kombināts рассмешила Эстонию
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 08:58 08:58
21 августа в Риге пройдут мероприятия к 35-летию восстановления независимости
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
21 августа, 08:28 08:28
Родителям в Риге советуют поторопиться с оформлением Карты школьника
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
20 августа, 19:30 19:30
Мошенники атакуют клиентов CSDD поддельными SMS и электронными письмами: как не попасться
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов
20 августа, 19:00 19:00
В Риге появится убежище на 5000 человек: его создадут на месте подземной парковки Дома Конгрессов

ЧП

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб
21 августа, 13:30
В Риге перевернулся грузовик с зерном: проезжую часть засыпало грузом
Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб
20 августа, 14:59
Поддельные штрафы и звонки от полиции: к чему готовиться после атаки на CSDD
Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб
19 августа, 17:30
Утечка данных CSDD: как проверить, попали ли ваши данные к хакерам, и что делать дальше
18 августа, 10:58
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
ФОТО
18 августа, 08:58
После обнаружения туннеля на границе Латвия начала сканировать почву
18 августа, 08:27
Мошенники атаковали клиентов Swedbank письмами об обновлении банковских данных
17 августа, 14:00
Автобус с паломниками разбился в Венгрии: 12 погибших, десятки пострадавших
16 августа, 20:19
Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб

Бизнес

США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
20 августа, 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
18 августа, 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
25 июля, 12:58 12:58
Трамп пообещал ответить Евросоюзу пошлинами после нового многомиллиардного штрафа для Google
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
24 июля, 11:58 11:58
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира

Культура

В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
21 августа, 14:02
Год после тяжелого диагноза: что известно о состоянии Билли Джоэла
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
20 августа, 18:15
Электрический синий признан одним из главных цветов моды 2026 года
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
19 августа, 11:00
Ушел из жизни барабанщик легендарной рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд
19 августа, 09:05
В автокатастрофе во Франции погибли пиар-директор Dior Матильда Фавье и кинопродюсер Николя Альтмайер
18 августа, 20:59
«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 
18 августа, 18:09
Умерла актриса Филлида Ло - звезда британского кино и мать Эммы Томпсон
18 августа, 14:10
В Риге пройдет заключительный концерт цикла «Летняя классика»: прозвучат Бах, Шуберт и Шуман
18 августа, 11:58
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»

Mixer

Яичный рулет в сырной обёртке: простой завтрак без мучной тортильи
21 августа, 14:19
Почему один мужчина кажется идеальным, а другой - совсем не цепляет: подсказка есть в гороскопе
Яичный рулет в сырной обёртке: простой завтрак без мучной тортильи
21 августа, 13:38
Неделя отпуска без огромного чемодана: хитрый принцип, который экономит место
Яичный рулет в сырной обёртке: простой завтрак без мучной тортильи
21 августа, 12:57
Гороскоп на 22 августа по картам Таро: Козерогу - не занижать ценность своих достижений, Рыбам - не делать выводов, пока не открылись все детали
21 августа, 12:35
Львы, Скорпионы, Водолеи и Тельцы в ультракоротком гороскопе на субботу 22 августа (+совет)
21 августа, 12:00
Эту подкормку пора убрать: каким растениям азот в августе уже может навредить
21 августа, 11:41
Рыбы, Раки, Козероги и Девы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 22 августа
21 августа, 11:29
Ловушка для глаз: найдите 3 отличия у этого кафе - третье замечают далеко не все
21 августа, 11:09
Яичный рулет в сырной обёртке: простой завтрак без мучной тортильи

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
11 июня, 12:28
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации

Спорт

Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
20 августа, 20:31
УЕФА и футбольные конфедерации Азии и Северной Америки обсуждают отставку Инфантино
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
19 августа, 18:04
Финалист Уимблдона Ник Кириос отстранен от тенниса после теста на кокаин
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
18 августа, 20:27
«Барселона» забрала обладателя «Золотого мяча» у «Манчестер Сити»: Родри подписал контракт до 2030 года
18 августа, 19:58
«Вероятно, это мой последний год в футболе»: Криштиану Роналду намекнул на завершение карьеры
17 августа, 13:00
Граудиня и Самойлова завоевали бронзу чемпионата Европы по пляжному волейболу
17 августа, 12:30
Моуринью раскрыл причину появления синяка под глазом
16 августа, 19:46
Gucci, семейная гостиная и тайная церемония: Роналду и Джорджина раскрыли подробности свадьбы
15 августа, 19:33
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас