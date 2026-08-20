«Я знаю, каково это, когда тебя сбивает одно из чудовищ»: мэр Комо запретил езду на велосипедах в центре города

Мэр итальянского города Комо Алессандро Рапинезе решил запретить передвижение на велосипедах по центральным улицам после того, как в июне его сбил велосипедист. Ограничения начнут действовать с сентября и затронут 30 улиц, сообщает The Guardian.
Запрет распространяется как на обычные велосипеды, так и на электровелосипеды. Велосипедистам, оказавшимся в зоне действия ограничения, придется спешиваться и продолжать путь пешком.
Читайте нас также
Рапинезе не скрывает, что на решение повлиял собственный опыт. В июне возле здания городской администрации его сбил велосипедист, который после столкновения скрылся.
«Люди действуют, исходя из собственного опыта, и я знаю, каково это, когда тебя сбивает одно из этих чудовищ», - заявил мэр.
По словам Рапинезе, в центре Комо много людей, особенно туристов, поэтому велосипеды создают угрозу безопасности.
Решение вызвало протесты со стороны общественных активистов. Они обвинили Рапинезе в «личной вендетте» и начали сбор подписей за отмену запрета.
Велосипедисты также готовят акцию протеста. В середине сентября они планируют проехать на велосипедах по улицам, которые попадут под действие новых ограничений.