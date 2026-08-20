В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены

В американском штате Пенсильвания небольшой самолет столкнулся с вертолетом полиции штата в районе аэропорта Карлайл. Пилот самолета погиб, двое находившихся на борту вертолета сотрудников полиции получили травмы.

Причины столкновения выясняют Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

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Авария произошла вечером в среду, 19 августа, возле регионального аэропорта Карлайл примерно в 170 километрах к северо-западу от Филадельфии. По данным FAA, столкнулись легкомоторный самолет Cessna 150 и полицейский вертолет Bell 407.

Вертолет принадлежал авиационному подразделению полиции штата Пенсильвания. На его борту находились двое сотрудников, которые проводили тренировочное упражнение.

По предварительным данным, столкновение произошло в воздухе возле взлетно-посадочной полосы. Cessna 150 находилась на этапе посадки, после чего по пока не установленной причине отклонилась вправо и столкнулась с находившимся поблизости вертолетом.

Удар оказался очень сильным. Bell 407 потерял лопасти и хвостовую балку, после чего перевернулся и оказался на боку. На месте происшествия были разбросаны обломки обоих воздушных судов.

Оба сотрудника полиции выжили. Один из них - капрал Брайс Корман - смог выбраться из поврежденного вертолета и помочь своему напарнику Джейсону Миллсу.

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Оба получили травмы и были доставлены для медицинского обследования. По словам властей, их состояние не вызывает опасений, ожидается, что они полностью восстановятся.

Пилот Cessna 150 погиб. Он находился в самолете один. Имя погибшего пока официально не обнародовано - власти ожидают уведомления его родственников.

Что известно о причинах

Пока следствие не установило, почему небольшой самолет отклонился от траектории и оказался на пути полицейского вертолета.

В первые часы после катастрофы официальные представители также не называли окончательную причину столкновения. FAA и NTSB начали расследование, специалисты осматривают место аварии и обломки воздушных судов.

Экипаж полицейского Bell 407 находился в аэропорту в рамках плановых тренировок. По данным полиции штата, вертолет выполнял учебные маневры, когда произошло столкновение.

Аэропорт Карлайл находится примерно в 170 километрах от Филадельфии. Это небольшой региональный аэропорт, а происшествие произошло в непосредственной близости от его взлетно-посадочной полосы.

Следователи FAA и NTSB теперь должны установить последовательность событий, приведших к столкновению, изучить состояние обоих воздушных судов и другие обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.