Тегеран рассматривает новые цели в Европе на случай конфликта с США

Иран может расширить географию ответных ударов, если США вновь начнут масштабные атаки по его территории. По данным Financial Times, среди возможных целей Тегеран рассматривает американские военные объекты в Южной и Юго-Восточной Европе. В НАТО уже заявили, что готовы защищать страны альянса от любых угроз.

Источники FT, близкие к иранским властям, упоминают Болгарию и Кипр. В Болгарии авиабаза Безмер в июле предоставлялась США для дозаправки самолетов, а на Кипре находятся британские военные базы, которые могут использоваться американскими силами.

Читайте нас также Google News Facebook

Речь идет о возможном изменении прежней тактики Тегерана. До сих пор основное внимание при ответных ударах уделялось американским объектам на Ближнем Востоке. При серьезной эскалации Иран, по данным издания, может попытаться выйти за пределы этого региона.

Еще один возможный сценарий связан с инфраструктурой связи. В Тегеране, как утверждают источники FT, рассматривают возможность атак на подводные волоконно-оптические кабели в районе Ормузского пролива. Их повреждение может нарушить международные каналы связи.

Насколько Иран способен нанести удар по Европе

Эксперты, которых опросила Financial Times, считают, что технические возможности для ударов по отдельным объектам в Южной Европе у Ирана есть. Баллистические ракеты средней дальности позволяют достигать таких целей, хотя с увеличением расстояния возрастает проблема точности.

Кроме того, для увеличения дальности ракеты может потребоваться уменьшить ее боевую нагрузку. При этом точное количество дальнобойных ракет, которыми располагает Тегеран, остается неизвестным. Неясно и то, насколько широко Иран готов использовать их в случае нового конфликта.

Читайте

На фоне этих сообщений сохраняется напряженность между Тегераном и Вашингтоном. Дипломатическое урегулирование остается проблематичным, а последние кадровые решения иранского руководства в сфере безопасности, по оценке источников FT, могут указывать на подготовку к продолжительному противостоянию.

Впрочем, удар по европейским объектам остается не единственным возможным сценарием. Эксперты считают, что Иран по-прежнему может использовать союзные ему вооруженные группировки на Ближнем Востоке, чтобы оказывать давление на США и их партнеров.

В НАТО пообещали защитить страны альянса

В НАТО отреагировали на публикации о возможных ударах по объектам в Болгарии и на Кипре. Представитель альянса заявил Reuters 19 августа: «Наша стратегия сдерживания и обороны сильна и эффективна».

По его словам, НАТО готово отреагировать на любую угрозу и предпринять необходимые действия для защиты своих членов. В Тегеране сообщения о возможных атаках на европейские объекты пока официально не комментировали.

Тем временем отношения Ирана со странами региона также остаются напряженными. Представитель высшего военного командования Ирана генерал Али Абдоллахи Алиабади 19 августа предупредил государства Персидского залива, сотрудничающие с США, обвинив их в содействии Вашингтону при ударах по иранской территории.

Заявление прозвучало после решения Объединенных Арабских Эмиратов приостановить торговлю, коммерческие обмены и финансовые операции с Ираном. Власти ОАЭ также заявили, что Тегеран запустил две ракеты в направлении страны, утверждая, что целью атаки было морское судоходство. Иран эти обвинения отверг.