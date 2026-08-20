США создали тайный коридор для вывоза нефти через Ормузский пролив

Американские военные организовали секретный судоходный коридор в Ормузском проливе, через который сейчас проходит около 10 млн баррелей нефти в сутки. По данным Axios, маршрут позволяет ежедневно проводить десятки танкеров вдоль побережья Омана под прикрытием американской авиации.

Коридор действует уже несколько недель. Каждую ночь по южному маршруту через пролив проходят примерно 15–20 танкеров, перевозящих нефть из стран Персидского залива.

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Нынешние объемы остаются значительно ниже довоенных. Однако около 10 млн баррелей в сутки - это примерно половина того объема, который проходил через пролив до начала войны США с Ираном. Поэтому восстановление части поставок заметно влияет на ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Операцией руководит специальная группа, расположенная в Северной Каролине. Она координирует действия с партнерами США в странах Персидского залива и заранее формирует списки судов, которым предстоит пройти через пролив.

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В один список включают танкеры с нефтью, выходящие из Персидского залива, в другой - пустые суда, которые направляются из Аравийского моря за новыми грузами. Танкерные группы проходят одним потоком в определенное время, при этом их сопровождают американские истребители.

«Мы контролируем южную часть Ормузского пролива уже два месяца. Корпус стражей исламской революции может быть помехой, но они не контролируют пролив», - сказал один из собеседников Axios.

Ранее Bloomberg сообщал о другом способе вывоза нефти через этот район. Экспортеры использовали танкеры с отключенными транспондерами, после чего перегружали нефть на другие суда уже в Оманском заливе.

До начала войны США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив проходило до 20% мирового транзита нефти. Сейчас американский маршрут позволяет восстановить значительную часть этих поставок, хотя до прежнего уровня они пока не дошли.