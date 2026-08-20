Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию: дети пойдут в британские школы

Принц Гарри и Меган Маркл решили на длительный срок вернуться в Великобританию вместе с детьми. Арчи и Лилибет уже зачислены в британские школы и должны начать учебу в сентябре, сообщает BBC.

При этом герцог и герцогиня Сассекские не намерены возвращаться к официальным обязанностям работающих членов королевской семьи.

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По данным Associated Press, семья планирует перебраться из Калифорнии в Великобританию уже этой осенью. Британские СМИ сообщают, что супруги будут жить в частном доме за пределами Лондона, который не связан с королевской недвижимостью. При этом они сохранят свой особняк в Монтесито и дом в Португалии.

Семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет уже зачислены в британские школы. Ожидается, что занятия начнутся в сентябре.

Это будет особенно заметным изменением для детей пары. Арчи родился в Великобритании в 2019 году, однако большую часть жизни провел в США. Лилибет родилась в Калифорнии в 2021 году, уже после переезда родителей из Великобритании.

Дети лишь несколько раз приезжали в Великобританию после переезда семьи в США. Теперь они будут проводить там значительно больше времени.

Гарри хочет быть ближе к отцу

Одной из причин возвращения называют желание Гарри восстановить отношения с родственниками и проводить больше времени со своим отцом - королем Карлом III.

У британского монарха продолжается лечение от рака, о диагнозе которого Букингемский дворец сообщил в 2024 году, не раскрывая конкретный тип заболевания.

В последние месяцы отношения между отцом и сыном стали теплее. Гарри неоднократно говорил о желании прекратить семейный конфликт. Летом он встречался с Карлом III в Великобритании, а возвращение семьи позволит королю чаще видеться с внуками.

О планах переезда Карл III, по данным британских СМИ, был проинформирован заранее. Представители Букингемского дворца официально не комментируют сообщения о личных планах членов семьи, которые не выполняют королевские обязанности.

Сам Гарри на вопрос журналистов о возвращении семьи в Великобританию ответил: «Нечего сказать».

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Несмотря на возвращение, Гарри и Меган не планируют вновь становиться работающими членами британской королевской семьи.

В 2020 году супруги отказались от выполнения официальных королевских обязанностей и переехали в США. Впоследствии они заключили коммерческие соглашения, в том числе с Netflix и Spotify, а Меган запустила собственный бренд As Ever.

По информации источников, после переезда в Великобританию Меган продолжит заниматься своим бизнесом, а Гарри намерен уделять больше времени благотворительным проектам и организациям, связанным с поддержкой ветеранов.

Почему возвращение стало возможным

Безопасность долгое время оставалась одним из главных препятствий для поездок семьи Гарри в Великобританию. Принц добивался предоставления ему и его семье постоянной полицейской охраны во время пребывания в стране, однако проиграл судебный спор с британским правительством.

В 2025 году суд отклонил его апелляцию по вопросу уровня государственной охраны. Гарри утверждал, что его статус члена королевской семьи делает его семью потенциальной мишенью независимо от того, выполняет ли он официальные обязанности.

При этом в июле 2026 года Гарри потерпел еще одно серьезное судебное поражение - Высокий суд Лондона отклонил его иск против Associated Newspapers, издателя Daily Mail и Mail on Sunday. Гарри и другие истцы обвиняли издателя в незаконном сборе личной информации. Суд пришел к выводу, что заявителям не удалось доказать эти обвинения.

Шесть лет после переезда в США

Решение Гарри и Меган означает серьезный поворот в истории семьи после так называемого «Мегзит».

Супруги начали отношения в 2016 году и поженились в мае 2018 года. В 2020-м они перебрались в Северную Америку. С тех пор отношения Гарри с родственниками оставались напряженными.

В интервью и мемуарах «Запасной» принц подробно рассказывал о конфликтах внутри королевской семьи и своих претензиях к британской прессе. Однако в последнее время его публичная риторика изменилась: Гарри все чаще говорит о желании восстановить отношения с родными.