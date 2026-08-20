Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу

В год 100-летия со дня рождения Мэрилин Монро компания Mattel представила новую коллекционную Барби, посвященную одной из самых узнаваемых актрис Голливуда.

Кукла повторяет знаменитый образ Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» - того самого, в котором прозвучала легендарная песня «Diamonds Are a Girl’s Best Friend».

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Новая Barbie Signature Marilyn Monroe Centennial поступила в продажу 18 августа. Ее цена составляет 81 доллар

Создатели куклы воспроизвели образ Монро из музыкального номера 1953 года: платье насыщенного розового оттенка, крупный бант, длинные перчатки в тон и украшения, напоминающие бриллианты.

Образ, переживший десятилетия

Речь идет об одном из самых знаменитых нарядов в истории Голливуда. В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» Монро исполняет песню «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» в роли Лорелей Ли. Именно этот номер впоследствии неоднократно становился источником вдохновения для артистов, дизайнеров и поп-культуры.

Знаменитое розовое платье Монро в этом году вновь оказалось в центре внимания. Оригинальный костюм, созданный художником по костюмам Уильямом Травиллой, стал одним из главных экспонатов выставки «Мэрилин Монро: икона Голливуда» в Академическом музее кино в Лос-Анджелесе. Выставка открылась в конце мая и посвящена 100-летию актрисы.

Интерес к этому образу не случаен: знаменитый номер с Монро продолжает влиять на массовую культуру и спустя более семи десятилетий после выхода фильма. Например, на церемонии «Оскар» в 2024 году Райан Гослинг и Марк Ронсон использовали элементы этого номера в выступлении с песней «I’m Just Ken» из фильма «Барби».

Не первая Мэрилин в коллекции Barbie

Mattel уже обращалась к образу Монро. В период с 1997 по 2002 год компания выпускала несколько кукол, вдохновленных ее знаменитыми ролями и нарядами, в том числе образами из фильмов «Джентльмены предпочитают блондинок», «Как выйти замуж за миллионера» и «Принц и танцовщица».

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Новая версия отличается тем, что появилась именно к столетию со дня рождения актрисы. В Mattel подчеркнули, что коллекционная Барби должна не только напоминать о знаменитом стиле Монро, но и отдавать дань ее наследию как артистки и предпринимательницы.

Столетие Мэрилин отмечают и в музеях

2026 год стал для поклонников Монро особым: 1 июня исполнилось 100 лет со дня ее рождения. В Лос-Анджелесе юбилей отмечают выставкой в Академическом музее кино, где собраны костюмы, сценарии, документы и другие материалы, связанные с актрисой.

Особое место занимает то самое розовое платье из «Джентльменов предпочитают блондинок». Перед выставкой специалисты музея провели его консервацию и исследование. Экспонат демонстрируется таким образом, чтобы подчеркнуть разницу между его реальным цветом и тем, как насыщенный розовый выглядел на экране благодаря технологии Technicolor.

Выставка рассматривает Монро не только как голливудский секс-символ, но и как женщину, которая активно участвовала в создании собственного публичного образа. Экспозиция посвящена тому, как актриса работала со своей внешностью, фотографиями, контрактами и профессиональной репутацией.

Мэрилин Монро стала одной из тех звезд, чье экранное наследие продолжает существовать далеко за пределами кино. Ее платиновые волосы, красная помада, платья и характерная манера поведения превратились в самостоятельные культурные символы.

Мэрилин Монро прожила всего 36 лет

Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Она умерла 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет.

Смерть актрисы на протяжении десятилетий становилась предметом многочисленных спекуляций. Однако официальное расследование связало ее смерть с острым отравлением барбитуратами, а обстоятельства смерти были классифицированы как «вероятное самоубийство». Позднее, в 1982 году, окружная прокуратура Лос-Анджелеса провела дополнительную проверку и не обнаружила убедительных доказательств убийства.