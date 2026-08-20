20 августа 2026, 11:27 Валерия Леонова

Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу

Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу

В год 100-летия со дня рождения Мэрилин Монро компания Mattel представила новую коллекционную Барби, посвященную одной из самых узнаваемых актрис Голливуда.

Кукла повторяет знаменитый образ Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» - того самого, в котором прозвучала легендарная песня «Diamonds Are a Girl’s Best Friend».

Читайте нас также

Новая Barbie Signature Marilyn Monroe Centennial поступила в продажу 18 августа. Ее цена составляет 81 доллар

Создатели куклы воспроизвели образ Монро из музыкального номера 1953 года: платье насыщенного розового оттенка, крупный бант, длинные перчатки в тон и украшения, напоминающие бриллианты.

Образ, переживший десятилетия

Речь идет об одном из самых знаменитых нарядов в истории Голливуда. В фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» Монро исполняет песню «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» в роли Лорелей Ли. Именно этот номер впоследствии неоднократно становился источником вдохновения для артистов, дизайнеров и поп-культуры.

Знаменитое розовое платье Монро в этом году вновь оказалось в центре внимания. Оригинальный костюм, созданный художником по костюмам Уильямом Травиллой, стал одним из главных экспонатов выставки «Мэрилин Монро: икона Голливуда» в Академическом музее кино в Лос-Анджелесе. Выставка открылась в конце мая и посвящена 100-летию актрисы.

Интерес к этому образу не случаен: знаменитый номер с Монро продолжает влиять на массовую культуру и спустя более семи десятилетий после выхода фильма. Например, на церемонии «Оскар» в 2024 году Райан Гослинг и Марк Ронсон использовали элементы этого номера в выступлении с песней «I’m Just Ken» из фильма «Барби».

Не первая Мэрилин в коллекции Barbie

Mattel уже обращалась к образу Монро. В период с 1997 по 2002 год компания выпускала несколько кукол, вдохновленных ее знаменитыми ролями и нарядами, в том числе образами из фильмов «Джентльмены предпочитают блондинок»,  «Как выйти замуж за миллионера» и «Принц и танцовщица».

Читайте Mixer
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу

Козероги, Рыбы, Скорпионы и Раки в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 21…
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу

Психологический тест: выберите часы - и узнайте, в каком времени вы живёте…
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу

О чём каждый знак зодиака почти никогда не просит - хотя очень в этом…
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу

Смешные картинки на утро 20 августа и раздражение

Новая версия отличается тем, что появилась именно к столетию со дня рождения актрисы. В Mattel подчеркнули, что коллекционная Барби должна не только напоминать о знаменитом стиле Монро, но и отдавать дань ее наследию как артистки и предпринимательницы.

Столетие Мэрилин отмечают и в музеях

2026 год стал для поклонников Монро особым: 1 июня исполнилось 100 лет со дня ее рождения. В Лос-Анджелесе юбилей отмечают выставкой в Академическом музее кино, где собраны костюмы, сценарии, документы и другие материалы, связанные с актрисой.

Особое место занимает то самое розовое платье из «Джентльменов предпочитают блондинок». Перед выставкой специалисты музея провели его консервацию и исследование. Экспонат демонстрируется таким образом, чтобы подчеркнуть разницу между его реальным цветом и тем, как насыщенный розовый выглядел на экране благодаря технологии Technicolor.

Выставка рассматривает Монро не только как голливудский секс-символ, но и как женщину, которая активно участвовала в создании собственного публичного образа. Экспозиция посвящена тому, как актриса работала со своей внешностью, фотографиями, контрактами и профессиональной репутацией.

Мерилин Монро в культовом платье в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок»

Мэрилин Монро стала одной из тех звезд, чье экранное наследие продолжает существовать далеко за пределами кино. Ее платиновые волосы, красная помада, платья и характерная манера поведения превратились в самостоятельные культурные символы.

Мэрилин Монро прожила всего 36 лет

Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Она умерла 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет.

Смерть актрисы на протяжении десятилетий становилась предметом многочисленных спекуляций. Однако официальное расследование связало ее смерть с острым отравлением барбитуратами, а обстоятельства смерти были классифицированы как «вероятное самоубийство». Позднее, в 1982 году, окружная прокуратура Лос-Анджелеса провела дополнительную проверку и не обнаружила убедительных доказательств убийства.

Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу

Козероги, Рыбы, Скорпионы и Раки в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 21…
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу

Психологический тест: выберите часы - и узнайте, в каком времени вы живёте…

В мире

Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
20 августа, 11:27
Мэрилин Монро снова превратили в Барби: к 100-летию голливудской звезды выпустили куклу
20 августа, 10:58
В США самолет столкнулся с полицейским вертолетом: погиб пилот, двое полицейских ранены
Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
20 августа, 10:29 10:29
Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию: дети пойдут в британские школы
Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
20 августа, 09:58 09:58
Мадонна отметила 68-летие на Корфу с детьми и 30-летним бойфрендом
Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
20 августа, 09:27 09:27
В Кении разбился туристический вертолет: погибли глава разведки Эквадора и пять граждан США
Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
19 августа, 21:00 21:00
Авиабилеты могут оставаться на 5–10% дороже и в 2027 году: как кризис в Ормузском проливе влияет на перелеты
Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
19 августа, 19:34 19:34
YouTube изменит подсчет просмотров: с 24 августа будет достаточно запустить видео
Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
19 августа, 18:30 18:30
Американскую компанию уличили в уничтожении сотен редких книг ради обучения ИИ
Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
19 августа, 17:04 17:04
NASA показало кратер от столкновения ракеты SpaceX с Луной - ФОТО
Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
19 августа, 14:59 14:59
От вина до хоккейных клюшек: Трамп на три дня отложил введение 50%-ных пошлин на канадские товары
Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью
19 августа, 13:28 13:28
Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью

Латвия

После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet
20 августа, 08:59
Сегодня правление CSDD покидает свои должности
20 августа, 08:27
В Детской больнице пройдет День параспорта для детей с функциональными нарушениями
После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet
20 августа, 07:58 07:58
Зарплаты министров в Латвии в 2027 году могут вырасти на 437 евро
После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet
19 августа, 20:00 20:00
Зонт пригодится: в четверг Латвию пересечет новая зона дождей
После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet
19 августа, 19:04 19:04
Кулбергс раскритиковал управление госпредприятиями: «Политические пансионаты» вместо ответственности
После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet
19 августа, 17:30 17:30
Утечка данных CSDD: как проверить, попали ли ваши данные к хакерам, и что делать дальше
После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet
19 августа, 16:27 16:27
Tallink снова рассматривает возвращение линии Рига-Стокгольм: что мешает запуску
После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet
19 августа, 15:58 15:58
Эстонская компания планирует приобрести «Рижский молочный комбинат»
После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet
19 августа, 15:29 15:29
Праздник миноги в Царникаве: концерты до ночи, турниры и дополнительный поезд в Ригу
После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet
19 августа, 14:44 14:44
В Детской больнице в Риге открылся новый центр нейропсихического развития
После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet
19 августа, 13:57 13:57
После утечки данных уходит все руководство CSDD: проверят и договор с Tet

ЧП

«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту
19 августа, 17:30
Утечка данных CSDD: как проверить, попали ли ваши данные к хакерам, и что делать дальше
«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту
18 августа, 10:58
Четверых мигрантов задержали в Кекавском крае после сообщения о нападении на автомобиль
«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту
ФОТО
18 августа, 08:58
После обнаружения туннеля на границе Латвия начала сканировать почву
18 августа, 08:27
Мошенники атаковали клиентов Swedbank письмами об обновлении банковских данных
17 августа, 14:00
Автобус с паломниками разбился в Венгрии: 12 погибших, десятки пострадавших
16 августа, 20:19
Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб
16 августа, 18:17
В Венгрии разбился польский автобус: погибли 12 паломников, десять человек тяжело ранены
16 августа, 12:58
«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту

Бизнес

Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
18 августа, 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
17 августа, 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
25 июля, 12:58 12:58
Трамп пообещал ответить Евросоюзу пошлинами после нового многомиллиардного штрафа для Google
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
24 июля, 11:58 11:58
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
22 июля, 14:28 14:28
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя

Культура

Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет
19 августа, 11:00
Ушел из жизни барабанщик легендарной рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд
Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет
19 августа, 09:05
В автокатастрофе во Франции погибли пиар-директор Dior Матильда Фавье и кинопродюсер Николя Альтмайер
Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет
18 августа, 20:59
«Уля» идет за «Оскаром»: в гонке за кинопремию представлен фильм о легендарной Ульяне Семеновой 
18 августа, 18:09
Умерла актриса Филлида Ло - звезда британского кино и мать Эммы Томпсон
18 августа, 14:10
В Риге пройдет заключительный концерт цикла «Летняя классика»: прозвучат Бах, Шуберт и Шуман
18 августа, 11:58
В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»
17 августа, 15:39
The Beatles снова вышли на Abbey Road: актеры воссоздали одну из самых знаменитых обложек в истории музыки
17 августа, 12:17
Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет

Mixer

Уронили телефон в воду? Забудьте про рис - вот что реально спасает
20 августа, 11:50
Доверьте макияж месяцу рождения: какой образ выпал именно вам
Уронили телефон в воду? Забудьте про рис - вот что реально спасает
20 августа, 11:41
Овен, Близнецы, Стрельцы и Тельцы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 21 августа
Уронили телефон в воду? Забудьте про рис - вот что реально спасает
20 августа, 10:56
Сырники не расползутся на сковороде: что нужно сделать с творогом перед приготовлением
20 августа, 10:25
Огненный Кролик замечает выход первым: 4 знака, которым 21 августа повезёт избежать лишних потерь
20 августа, 09:50
Тест на вкус: какой ремень завершит платье? Выбор покажет, насколько вам важны собранность и контроль
20 августа, 09:17
Бутылка с секретом: сможете найти три отличия, пока море не смыло подсказки?
20 августа, 09:05
Козероги, Рыбы, Скорпионы и Раки в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 21 августа
20 августа, 08:38
Уронили телефон в воду? Забудьте про рис - вот что реально спасает

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
11 июня, 12:28
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации

Спорт

Торрес - в ПСЖ, Ромеро - в «Атлетико»: Европа устроила большой трансферный день
19 августа, 18:04
Финалист Уимблдона Ник Кириос отстранен от тенниса после теста на кокаин
Торрес - в ПСЖ, Ромеро - в «Атлетико»: Европа устроила большой трансферный день
18 августа, 20:27
«Барселона» забрала обладателя «Золотого мяча» у «Манчестер Сити»: Родри подписал контракт до 2030 года
Торрес - в ПСЖ, Ромеро - в «Атлетико»: Европа устроила большой трансферный день
18 августа, 19:58
«Вероятно, это мой последний год в футболе»: Криштиану Роналду намекнул на завершение карьеры
17 августа, 13:00
Граудиня и Самойлова завоевали бронзу чемпионата Европы по пляжному волейболу
17 августа, 12:30
Моуринью раскрыл причину появления синяка под глазом
16 августа, 19:46
Gucci, семейная гостиная и тайная церемония: Роналду и Джорджина раскрыли подробности свадьбы
15 августа, 19:33
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
15 августа, 19:03
Торрес - в ПСЖ, Ромеро - в «Атлетико»: Европа устроила большой трансферный день
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас