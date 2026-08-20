Мадонна отметила 68-летие на Корфу с детьми и 30-летним бойфрендом

Мадонна отметила 68-летие в семейном кругу на греческом острове Корфу. Поп-звезда устроила праздничную поездку, в которой приняли участие пятеро из шести ее детей, а также ее возлюбленный - 30-летний Аким Моррис, сообщает People.

Кадрами с праздника певица поделилась в соцсетях.

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На опубликованных фотографиях Мадонна позирует с дочерью Лурдес Леон, сыном Рокко Ричи, приемной дочерью Мерси Джеймс и 13-летними близнецами Стеллой и Эстер. Ее сын Дэвид Банда на фотографиях не появился.

Праздничные мероприятия прошли 16 августа на Корфу. Мадонна выбрала для главного вечера эффектное платье Dolce & Gabbana с роскошной вышивкой и цветочными мотивами, дополнив его большим цветочным головным убором. Позже она сменила наряд на белое платье и продолжила вечер вместе с гостями.

Семейный праздник с греческим колоритом

Одним из ярких эпизодов вечера стали танцы. Старшие дети Мадонны, Лурдес и Рокко, присоединились к исполнению традиционных греческих танцев.

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Праздник сопровождался живой музыкой и традиционными греческими развлечениями, включая разбивание тарелок. На фотографиях также можно увидеть большой праздничный торт в форме сердца.

«Это мой день рождения! Ешьте, молитесь, любите, пейте, танцуйте, разбивайте тарелки, кормите кошек! Спасибо Богу!» - так Мадонна подписала фотографии.

В поездке певицу сопровождал Аким Моррис. Пара поддерживает отношения уже около двух лет, они неоднократно появлялись на публике вместе.

День рождения на фоне нового музыкального успеха

68-летие Мадонны пришлось на особенно насыщенный период ее карьеры. В июле 2026 года певица выпустила Confessions II - свой новый студийный альбом, задуманный как продолжение знаменитого Confessions on a Dance Floor, вышедшего в 2005 году. Пластинка состоит из 16 композиций, среди которых есть совместные работы с Сабриной Карпентер, Фейдом и Мартином Гарриксом.

Альбом уже показал серьезный результат: в британском Official Albums Chart он дебютировал на первом месте

Еще одним успехом стало признание на предстоящей церемонии MTV Video Music Awards. Мадонна получила 11 номинаций, став самым номинированным артистом премии в 2026 году. Среди них - категории «Артист года», «Видео года» и «Лучшее поп-видео».