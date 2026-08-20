В Кении разбился туристический вертолет: погибли глава разведки Эквадора и пять граждан США

В Кении разбился туристический вертолет, на борту которого находились семь человек. Все они погибли. Среди жертв - глава Центра стратегической разведки Эквадора Микеле Сенси-Контуги, его жена и пятеро граждан США, сообщает BBC.

Катастрофа произошла 19 августа в округе Самбуру на севере Кении, недалеко от горы Ололокве - популярного туристического места. По данным Кенийского управления гражданской авиации (KCAA), вертолет потерпел крушение около 9:13 по местному времени.

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На борту находились шесть пассажиров и пилот. Все погибли. Госдепартамент США подтвердил гибель пяти американских граждан. Посольство США в Кении оказывает консульскую помощь и взаимодействует с местными властями.

Среди погибших был Микеле Сенси-Контуги, генеральный директор Центра стратегической разведки Эквадора. Он возглавил ведомство в 2024 году.

Вместе с ним погибла его жена Стефани Холлихан - гражданка США и Эквадора. По данным Associated Press, у супругов осталось двое детей.

Также среди погибших был Хосе Альберто Суарес, руководитель нескольких американских телеканалов Telemundo. Он занимал руководящие должности на станциях Telemundo во Флориде и ранее возглавлял Telemundo 60 в Сан-Антонио.

Имена остальных погибших официально были раскрыты не сразу.

Вертолет выполнял туристический рейс

Разбившийся вертолет Eurocopter EC130 B4 эксплуатировала кенийская компания Lady Lori Helicopters. Вертолет был зафрахтован туристической компанией &Beyond, которая организует сафари и путешествия класса люкс.

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По данным KCAA, вертолет направлялся из природоохранной территории Loisaba к реке Эвасо-Ньиро. Крушение произошло возле горы Ололокве в округе Самбуру.

Район является одним из популярных туристических направлений Кении благодаря сафари, частным природным территориям и живописным ландшафтам.

Место падения оказалось труднодоступным. Кенийский Красный Крест сообщил, что первоначально район катастрофы обследовали с помощью дронов. Работы также осложнялись пожаром, возникшим после падения вертолета.

Причина катастрофы пока не установлена. Расследование проводят Кенийское управление гражданской авиации, Министерство транспорта и подразделение по расследованию авиационных происшествий.

Крушение стало очередной серьезной вертолетной катастрофой в Кении. В апреле 2024 года при падении военного вертолета погиб командующий Силами обороны Кении генерал Фрэнсис Омонди Огола и еще несколько военнослужащих. В феврале 2026 года в другой вертолетной катастрофе погибли шесть человек, среди них - депутат парламента.

Для Кении вертолеты имеют большое значение в туристической отрасли: они используются для доставки путешественников в удаленные заповедники и частные природоохранные территории.

Полиция и авиационные власти продолжают расследование обстоятельств трагедии. На данный момент официальных данных о технической неисправности, погодных условиях или других причинах, которые могли привести к падению вертолета, нет.