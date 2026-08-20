ИИ научился определять «возраст» мозга и предсказывать риск деменции

Ученые из Нидерландов выяснили, что рассчитанный с помощью искусственного интеллекта «возраст мозга» может указывать на повышенный риск развития деменции за несколько лет до появления выраженных симптомов. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

Ученые проанализировали данные 799 пациентов из Amsterdam Dementia Cohort и проекта SCIENCe, которые наблюдались в период с 2002 по 2024 год.

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Исследователи сравнили фактический возраст пациентов с расчетным возрастом их мозга, определенным по данным МРТ. Для этого использовали алгоритмы искусственного интеллекта brainageR и cNeuro, способные анализировать структурные изменения мозга.

Разницу между фактическим и рассчитанным возрастом мозга назвали brain-predicted age difference, или brain-PAD. Если мозг выглядел на один год старше фактического возраста человека, относительный риск развития деменции увеличивался на 6%.

Даже после стандартной визуальной оценки атрофии мозга показатель brain-PAD сохранял самостоятельную прогностическую ценность: каждый дополнительный год разницы был связан с повышением риска еще на 4%.

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Особенно заметной эта связь оказалась у людей с субъективным когнитивным снижением - состоянием, при котором человек замечает ухудшение памяти или других когнитивных функций, хотя результаты стандартных тестов остаются в пределах нормы. В этой группе каждый дополнительный год «возраста» мозга был связан с повышением риска деменции уже на 9%.

При этом у пациентов, чей мозг выглядел как минимум на 2,6 года моложе фактического возраста, вероятность оставаться без деменции в течение следующих двух - десяти лет составляла 91–99%.

Для людей с легкими когнитивными нарушениями метод оказался менее информативным и практически не добавил данных к результатам обычной оценки МРТ.

Авторы исследования считают, что показатель brain-PAD может стать дополнительным инструментом для ранней оценки риска деменции, особенно у людей, которые жалуются на ухудшение памяти. При этом метод не заменяет диагностику, но может помочь раньше выявлять людей, которым необходимо наблюдение, более детальная оценка факторов риска или участие в клинических исследованиях.