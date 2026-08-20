Электрический синий признан одним из главных цветов моды 2026 года

Электрический синий стал одним из заметных цветовых трендов 2026 года: оттенок между тёмно-бирюзовым и ярко-голубым уже появился в коллекциях Prada, Tory Burch, Dries Van Noten, Burberry и Celine, пишет The New York Times.

Отмечается, что о росте популярности данного цвета свидетельствуют также поисковые запросы. В Google, например, значительно прибавилось запросов на английском языке платьев цвета морской волны и бирюзовых топов. Дизайнеры используют этот оттенок как самостоятельно, так и в сочетании с другими цветами, особенно с красным.

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Одной из первых на новый тренд обратила внимание нью-йоркский дизайнер Клео Кэмп. В прошлом году она вместе с модным обозревателем Лианой Сатенштейн выпустила футболку цвета «всплеск», первую партию которой раскупили за одну ночь.

Кэмп связывает интерес к оттенку с отпускной эстетикой и рекламой курортов 1990-х годов, где часто использовались изображения ярко-голубых бассейнов и моря.

На моду того периода ссылается и дизайнер Эмили Дон Лонг. В прошлом месяце она выпустила свитер цвета «греческий синий». Среди источников вдохновения она назвала моду начала 2000-х и сине-красный наряд Tracy Feith, в котором Кэрри Брэдшоу появилась в сериале «Секс в большом городе» в 2001 году.

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По словам Лонг, электрический синий легко сочетать с другими цветами, особенно с красным. Она также сравнила этот оттенок с образом Супермена.

Специалист по прогнозированию трендов компании WGSN Сара Маджони считает, что популярность цвета объясняется сочетанием узнаваемости и современности. По ее мнению, он вызывает ностальгию и одновременно соединяет природные образы с цифровой культурой.

Одним из примеров такого сочетания стал iMac G3, выпущенный в 1998 году. Его полупрозрачный корпус выпускался в оттенках, близких к яркому голубому и бирюзовому.

При этом дизайнеры признают, что некоторые покупатели пока не решаются носить одежду такого цвета. Лонг считает, что оттенок подходит разным людям и визуально подчеркивает загар. Сатенштейн назвала его своего рода нейтральным цветом, который хорошо сочетается с контрастными оттенками.

При этом электрический синий не обязательно станет единственным цветовым трендом сезона. The New York Times отмечает, что сейчас некоторые наблюдатели также говорят о возвращении красного, а Business of Fashion недавно назвал сиреневый новым нюдовым оттенком.