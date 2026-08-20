20 августа 2026, 18:15 Наталья Гудемчук

Электрический синий признан одним из главных цветов моды 2026 года

Электрический синий признан одним из главных цветов моды 2026 года

Электрический синий стал одним из заметных цветовых трендов 2026 года: оттенок между тёмно-бирюзовым и ярко-голубым уже появился в коллекциях Prada, Tory Burch, Dries Van Noten, Burberry и Celine, пишет The New York Times.

Отмечается, что о росте популярности данного цвета свидетельствуют также поисковые запросы. В Google, например, значительно прибавилось запросов на английском языке платьев цвета морской волны и бирюзовых топов. Дизайнеры используют этот оттенок как самостоятельно, так и в сочетании с другими цветами, особенно с красным.

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Одной из первых на новый тренд обратила внимание нью-йоркский дизайнер Клео Кэмп. В прошлом году она вместе с модным обозревателем Лианой Сатенштейн выпустила футболку цвета «всплеск», первую партию которой раскупили за одну ночь.

Кэмп связывает интерес к оттенку с отпускной эстетикой и рекламой курортов 1990-х годов, где часто использовались изображения ярко-голубых бассейнов и моря.

 

На моду того периода ссылается и дизайнер Эмили Дон Лонг. В прошлом месяце она выпустила свитер цвета «греческий синий». Среди источников вдохновения она назвала моду начала 2000-х и сине-красный наряд Tracy Feith, в котором Кэрри Брэдшоу появилась в сериале «Секс в большом городе» в 2001 году.

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По словам Лонг, электрический синий легко сочетать с другими цветами, особенно с красным. Она также сравнила этот оттенок с образом Супермена.

Специалист по прогнозированию трендов компании WGSN Сара Маджони считает, что популярность цвета объясняется сочетанием узнаваемости и современности. По ее мнению, он вызывает ностальгию и одновременно соединяет природные образы с цифровой культурой.

Одним из примеров такого сочетания стал iMac G3, выпущенный в 1998 году. Его полупрозрачный корпус выпускался в оттенках, близких к яркому голубому и бирюзовому.

При этом дизайнеры признают, что некоторые покупатели пока не решаются носить одежду такого цвета. Лонг считает, что оттенок подходит разным людям и визуально подчеркивает загар. Сатенштейн назвала его своего рода нейтральным цветом, который хорошо сочетается с контрастными оттенками.

При этом электрический синий не обязательно станет единственным цветовым трендом сезона. The New York Times отмечает, что сейчас некоторые наблюдатели также говорят о возвращении красного, а Business of Fashion недавно назвал сиреневый новым нюдовым оттенком.

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