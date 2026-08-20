Брат короля Бельгии признал внебрачного сына - бывший продавец автомобилей стал принцем

Бельгийский принц Лоран (он же младший брат короля Филиппа) официально признал 26-летнего Клемана Ванденкеркхове своим сыном. Юридическое признание отцовства состоялось еще в феврале, однако информация об этом стала публичной только сейчас. После регистрации Клеман получил право носить титул принца Бельгии и наследовать частное имущество отца, сообщает Associated Press.

Клеман родился в 2000 году в результате отношений Лорана с бельгийской певицей и бывшей моделью Ирис Ванденкеркхове, известной под сценическим именем Венди Ван Вантен. Их отношения начались в 1990-х годах, еще до свадьбы принца с Клэр Коумс в 2003 году.

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О существовании Клемана бельгийская публика узнала еще до официального признания. В сентябре 2025 года сам Лоран публично подтвердил, что является его биологическим отцом. Незадолго до этого Клеман впервые рассказал об отце в документальном фильме бельгийского телеканала VTM.

По данным Associated Press, после официального признания Клеман получил статус принца и стал законным наследником отца. При этом речь идет о наследовании частного имущества Лорана, а не о праве претендовать на бельгийский престол.

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Клеман не будет получать государственное содержание и не станет выполнять официальные обязанности от имени королевской семьи. Он также не войдет в линию наследования бельгийского престола. При этом после официального признания Клеман получил возможность взять фамилию отца - Саксен-Кобург, но на данный момент молодой человек не планирует отказываться от фамилии Ванденкеркхове, которую носит по линии матери. Ранее он говорил, что гордится своей фамилией.

История Клемана не единичная. Похожая ситуация была с Делфин Бёль - дочерью бывшего короля Альберта II, которую он признал в 2020 году после многолетней юридической борьбы. В результате девушка получила титул принцессы Бельгии и фамилию Саксен-Кобург.

При этом жизнь Клемана пока мало похожа на жизнь других представителей королевской семьи. До получения титула он работал продавцом автомобилей. В настоящее время, по данным бельгийских СМИ, он работает на кухне ресторана и живет в городе Алтер между Гентом и Брюгге.

В интервью Het Nieuwsblad Клеман рассказывал, что сейчас у него сложились хорошие отношения с отцом. По его словам, Лоран поддерживает его, они регулярно встречаются, ходят в рестораны и много разговаривают. При этом Клеман подчеркивал, что для него важнее всего не королевский титул, а возможность построить отношения с отцом.