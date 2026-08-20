Миру не хватает 34,4 млн медработников - исследование

Несмотря на почти трехкратный рост числа медицинских работников за последние три десятилетия, мировой системе здравоохранения по-прежнему не хватает десятков миллионов специалистов.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Public Health, миру необходимо еще 34,4 млн врачей, медсестер, акушерок, стоматологов и фармацевтов, чтобы достичь умеренного уровня всеобщего охвата медицинскими услугами.

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Исследование подготовили специалисты Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME). Авторы впервые представили глобальные оценки с разбивкой по полу для 20 категорий медицинских работников. Анализ охватывает период с 1990 по 2023 год и 204 страны и территории.

За 33 года число медработников почти утроилось

В 1990 году в мире насчитывалось около 40,9 млн медицинских работников. К 2023 году их число выросло до 122,1 млн - более чем на 81 млн человек. При этом женщины обеспечили 71,4% всего прироста.

К 2023 году в мировом здравоохранении работали примерно:

33,2 млн медсестер

15,1 млн врачей

7,6 млн работников общественного здравоохранения

6,8 млн фармацевтов и фармацевтических ассистентов

6,1 млн стоматологов и стоматологических ассистентов

Таким образом, женщины уже составляют почти 70% мирового медицинского персонала - 68,9% от общего числа работников.

Особенно велико их присутствие в отдельных профессиях. Женщины составляют 80,7% медсестер, 96% акушерок и 89,5% работников общественного здравоохранения. При этом среди врачей их доля остается ниже половины. Аналогичная ситуация наблюдается в стоматологии и фармацевтике: женщины чаще представлены среди ассистентов, чем среди специалистов.

Авторы исследования отмечают, что за последние десятилетия женщины фактически стали главным двигателем роста мирового медицинского персонала. Однако их распределение по профессиям остается неравномерным.

По словам ведущего автора исследования Меган Найт из IHME, женщины по-прежнему чаще сосредоточены в профессиях, которые обычно предполагают более низкую оплату и меньше возможностей для карьерного роста.

Поэтому, считают исследователи, одной только подготовки новых специалистов недостаточно. Необходимы также равные возможности для профессионального продвижения, руководящей работы и безопасные условия труда.

Где особенно не хватает медсестер

Несмотря на значительный рост медицинского персонала, дефицит остается огромным.

Чтобы достичь показателя 80 баллов из 100 по индексу эффективного охвата всеобщим здравоохранением GBD, миру потребуется дополнительно:

23,9 млн медсестер и акушерок

7,1 млн врачей

1,8 млн стоматологов

1,6 млн фармацевтов

Именно показатель в 80 баллов исследователи используют как ориентир умеренного уровня всеобщего охвата медицинской помощью.

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Наиболее серьезная ситуация складывается в Южной Азии. Региону дополнительно необходимы около 2,6 млн врачей и 10 млн медсестер и акушерок для достижения этого уровня.

Проблема особенно заметна и в странах Африки южнее Сахары. Например, плотность медсестер там значительно ниже, чем в странах с высоким уровнем дохода: около 14,5 медсестры на 10 тысяч жителей против 121,8 на 10 тысяч в наиболее обеспеченных странах.

Исследователи рассчитали ориентиры минимальной обеспеченности кадрами, необходимые для достижения умеренного уровня всеобщего охвата медицинской помощью.

На каждые 10 тысяч жителей должно приходиться не менее: 23,8 врача, 64,5 медсестры и акушерки, 5,2 стоматолога и 5,6 фармацевта

Эти показатели могут использоваться государствами при планировании подготовки специалистов и оценке кадрового дефицита.

Главная проблема - не только количество

Авторы исследования подчеркивают: увеличение числа медработников - лишь одна часть задачи. Странам необходимо одновременно заниматься подготовкой специалистов, их привлечением и удержанием в системе здравоохранения.

Особое значение имеют условия работы и возможности профессионального развития. Для преимущественно женской отрасли важными мерами могут стать программы подготовки будущих руководителей, защита работников на рабочем месте, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком и более гибкие условия труда.

«Медицинские работники - это фундамент любой системы здравоохранения, - отмечают авторы исследования. Даже значительный рост их числа за последние десятилетия пока не позволил обеспечить необходимый уровень медицинской помощи во всех регионах мира.

Новые оценки демонстрируют парадокс современной медицины: мировой медицинский персонал растет очень быстро, но потребности населения растут еще быстрее и распределены крайне неравномерно.

За 33 года количество специалистов увеличилось более чем втрое, однако для относительно умеренного уровня всеобщего охвата медицинской помощью требуется еще 34,4 млн работников.

При этом почти семь из десяти медработников в мире - женщины. Поэтому дальнейшее развитие здравоохранения, по мнению исследователей, должно включать не только масштабное расширение подготовки кадров, но и создание условий, при которых специалисты смогут оставаться в профессии, развиваться и занимать руководящие должности.

Источник: исследование в The Lancet Public Health, данные Global Burden of Disease 2023; Institute for Health Metrics and Evaluation.