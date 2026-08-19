19 августа 2026, 19:34

YouTube изменит подсчет просмотров: с 24 августа будет достаточно запустить видео

YouTube изменит подсчет просмотров: с 24 августа будет достаточно запустить видео

YouTube меняет одно из своих самых привычных правил: с 24 августа просмотр видео будет засчитываться с момента начала воспроизведения - без минимального времени просмотра.

Новая система будет действовать по всему миру и распространится сразу на все основные форматы платформы: обычные видео, Shorts и прямые трансляции. Об этом говорится в обновленной справочной информации YouTube.

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Фактически счетчик будет увеличиваться уже с первого кадра ролика. В случае прямой трансляции просмотр будет учитываться, когда пользователь войдет в эфир.

Зачем YouTube меняет правила

До сих пор разные типы контента на платформе учитывались по разным принципам.

YouTube уже перешел на подсчет просмотров Shorts с момента их запуска, а теперь решил привести к той же системе обычные видео и трансляции. Аналогичный подход используют TikTok и Instagram.

В компании объяснили решение желанием сделать статистику более понятной для авторов.

«Исторически мы использовали несколько систем подсчета просмотров в разных форматах. Однако мы слышали, что авторы хотят избавиться от путаницы с показателями и точнее понимать реальный охват своей аудитории», - пояснил YouTube.

После обновления публичные счетчики просмотров, скорее всего, будут расти быстрее - особенно у роликов, которые пользователи запускают, но почти сразу закрывают. Сам YouTube предупреждает авторов, что суммарное число просмотров после изменения системы может увеличиваться быстрее, чем раньше.

Миллион просмотров уже не будет означать миллион заинтересованных зрителей

Изменение существенно меняет смысл привычного счетчика под роликом.

Если раньше число просмотров в большей степени отражало определенную степень взаимодействия с видео, то теперь оно будет прежде всего показывать, сколько раз ролик был запущен.

Это не означает, что YouTube перестанет измерять реальный интерес аудитории.

Старая система оценки сохранится в YouTube Analytics под показателем Engaged views - «вовлеченные просмотры». С его помощью авторы смогут видеть, сколько пользователей не просто запустили ролик, а продолжили его смотреть.

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Таким образом, для оценки успеха ролика создателям контента станет еще важнее смотреть не только на красивую цифру под видео, но и на продолжительность просмотра, удержание аудитории и вовлеченные просмотры.

Больше просмотров - не значит больше денег

Для авторов есть принципиально важное уточнение: новые правила не изменят систему монетизации YouTube.

Рост публичного счетчика сам по себе не приведет к увеличению доходов и не упростит получение доступа к партнерской программе YouTube Partner Program.

Расчет доходов по-прежнему будет связан с показателями реального вовлечения аудитории. Для Shorts, например, YouTube продолжит учитывать «вовлеченные просмотры», а для длинных видео важным показателем останется время просмотра.

А что было с правилом «30 секунд»?

Сам YouTube официально не заявлял об универсальном 30-секундном пороге для всех обычных видео. Компания использовала собственные алгоритмы для определения легитимного просмотра и публично не раскрывала их полностью.

The Verge отмечает, что правило о примерно 30 секундах долгое время считалось общепринятым ориентиром, однако подтвержденного YouTube универсального порога не существовало. Для различных форматов YouTube использовал разные системы оценки просмотров и учитывал степень взаимодействия пользователя с видео; с 24 августа публичный просмотр будет фиксироваться сразу после запуска.

YouTube становится похож на TikTok и Instagram

Изменение делает счетчик YouTube гораздо ближе к логике коротких видео в социальных сетях.

TikTok и Instagram также учитывают просмотр при запуске или повторном воспроизведении видео. YouTube применил похожую схему к Shorts еще раньше, а теперь распространяет ее на всю платформу.

Для обычного зрителя практически ничего не изменится. А вот авторам и рекламодателям придется осторожнее относиться к публичному числу просмотров: ролик с миллионом запусков необязательно посмотрели миллион человек хотя бы несколько десятков секунд.

После 24 августа гораздо более показательными метриками станут удержание аудитории, время просмотра и число вовлеченных просмотров.

 

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