Вся правда о принцессе Диане с точки зрения брата: граф Чарльз Спенсер написал книгу воспоминаний о своей сестре

Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, объявил о скором выходе в свет книги воспоминаний о своей знаменитой сестре, трагически погибшей почти 30 лет назад. Об этом сообщает ВВС.

Свои мотивы для написания книги Спенсер описал так: «Я хотел бы говорить от имени Дианы - и делать это в открыто позитивном ключе».

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Он выразил надежду, что его книга поможет людям понять, кем на самом деле была его сестра.

«Единственная в своем роде, она была очень динамичным человеком, полным любви, харизмы и сомнений в себе, - говорит Чарльз. - Она жила на всю катушку и оставила после себя намного лучший мир, хотя и покинула его столь молодой».

1 июля этого года Диане могло бы исполниться 65 лет. Она погибла в результате автокатастрофы в Париже в 1997 году, когда ей было 36. Ее сыновьям - принцам Уильяму и Гарри - в тот момент исполнилось 15 и 12 лет.

В своем заявлении по случаю выхода новой книги Чарльз Спенсер пишет, что в последнее время его снова начали постоянно просить об интервью в связи с приближающимся 30-летием гибели Дианы.

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«Это убедило меня в необходимости раз и навсегда записать свои собственные мысли и воспоминания - вместо того, чтобы в очередной раз испытывать дискомфорт от чтения высказываний, многие из которых основаны на неправдивых фактах, со временем устоявшихся как истинные», - говорит Чарльз Спенсер.

«Цель этой книги - рассказать всю правду о Диане с точки зрения ее брата - так же, как я пытался это сделать, когда выступал на ее похоронах», - добавил Спенсер, имея в виду речь, произнесенную им на церемонии прощания в Вестминстерском аббатстве в сентябре 1997 года.

Спенсер надеется, что его книга заинтересует тех, кто «все еще ценит память» о временах, когда Диана была жива.

В своей речи на похоронах Спенсер описывал Диану как «само сосредоточение сострадания, чувства долга, стиля и красоты». «Для всего мира она была символом бескорыстной человечности, борцом за права по-настоящему отверженных».

В своей тогдашней речи он также раскритиковал журналистов, назвав Диану человеком, «на которого охотились больше всех в современной истории». При этом он пообещал защитить принцев Уильяма и Гарри, чтобы их не постигла та же участь.

Мемуары Чарльза Спенсера должны выйти в свет 22 сентября, их издаст компания Penguin Michael Joseph (подразделение издательства Penguin Random House).

«Хотя на страницах этой книги есть немало откровений, которые привлекут к себе значительное внимание, читатели впервые - и навсегда - получат достойную дань памяти той любимой всеми женщине, которой была принцесса Диана», - заявил директор Penguin Random House UK Дэниел Баньярд.