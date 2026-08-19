Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном этой осенью

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам проработать возможность новой личной встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже этой осенью. Потенциальным местом и временем для переговоров может стать ноябрьская поездка Трампа в Китай на саммит АТЭС.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Трамп заинтересован в возобновлении прямого диалога с Пхеньяном и хочет вновь обсудить северокорейскую ядерную программу. Reuters подтвердило публикацию WSJ, отметив при этом, что независимо проверить информацию о планах президента США не удалось.

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Пока конкретная встреча между двумя лидерами не назначена.

Накануне Трамп заявил журналистам, что Ким Чен Ын отреагировал на его предложение о контакте.

Американский президент назвал реакцию северокорейского лидера «очень позитивной», однако не стал раскрывать подробности и не сообщил, согласился ли Ким на личную встречу.

Таким образом, нынешние контакты пока находятся на предварительной стадии. В Вашингтоне изучают возможность организовать встречу, а наиболее удобным моментом может стать поездка Трампа в Азию в ноябре.

Почему именно ноябрь

В ноябре в китайском Шэньчжэне должен пройти саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Официальный сайт города указывает даты саммита лидеров АТЭС - 18-19 ноября 2026 года.

Если Трамп примет участие в саммите, поездка создаст потенциальную возможность для отдельной встречи с Кимом.

Однако пока неизвестно, согласится ли северокорейский лидер на такой формат.

Трамп и Ким уже трижды встречались

Для Трампа это не будет первым контактом с Ким Чен Ыном лицом к лицу.

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Во время первого президентского срока Трампа лидеры провели исторический саммит в Сингапуре в июне 2018 года. В феврале 2019 года они встретились в Ханое, однако переговоры завершились без соглашения.

В июне того же года Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи. Он встретился с Кимом в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Несмотря на необычно теплую личную риторику двух лидеров, добиться конкретной договоренности о денуклеаризации тогда не удалось. По оценке WSJ, после 2019 года ядерные и ракетные возможности Северной Кореи значительно расширились.

Новый возможный саммит появился на фоне нескольких шагов администрации Трампа, которые могут свидетельствовать о стремлении снизить напряженность вокруг Корейского полуострова.

В частности, 16 августа Трамп поручил Пентагону существенно сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. Президент объяснил это высокой стоимостью маневров и заявил, что они посылают Пхеньяну неподходящий и враждебный сигнал.

При этом учения Ulchi Freedom Shield полностью отменены не были.

Решение Вашингтона вызвало обеспокоенность в Южной Корее. Сеул стремится укрепить собственные оборонные возможности и добиться большей самостоятельности в вопросах управления вооруженными силами.

Главная проблема для нового раунда переговоров заключается в том, что ситуация на Корейском полуострове заметно изменилась.

С 2019 года Пхеньян продолжал развивать ядерную и ракетную программы. По данным WSJ, оценки американских экспертов указывают на наличие у КНДР более 60 ядерных боезарядов. Поэтому будущие переговоры будут проходить в существенно иных условиях, чем первая встреча Трампа и Кима в 2018 году.

При этом сам Трамп явно рассчитывает на личную дипломатию.

Еще в июле экспертный анализ 38 North отмечал, что американский президент неоднократно говорил о своих хороших отношениях с Кимом и демонстрировал готовность вновь встретиться с ним.