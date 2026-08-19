От вина до хоккейных клюшек: Трамп на три дня отложил введение 50%-ных пошлин на канадские товары

Президент США Дональд Трамп отложил на три дня введение новых 50%-ных пошлин на ряд товаров из Канады. Вашингтон и Оттава продолжают переговоры о торговой сделке, однако окончательного соглашения пока нет, сообщает Reuters.

Новые тарифы должны были вступить в силу в ночь на среду, 19 августа. Однако поздно вечером во вторник Трамп объявил об их отсрочке на три дня. По его словам, США и Канада достигли договоренности, а дополнительное время необходимо для окончательного согласования ее условий.

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Премьер-министр Канады Марк Карни подтвердил, что в переговорах достигнут существенный прогресс, но подчеркнул: предстоит еще много работы.

Таким образом, речь пока идет не о полностью заключенном торговом соглашении, а о продолжении переговоров.

Какие условия обсуждают США и Канада

Представитель торгового ведомства США сообщил, что возможная договоренность предусматривает более широкий доступ американских товаров на канадский рынок, обязательства в сфере экономической безопасности и согласование правил цифровой торговли.

Одним из главных предметов спора остается доступ американских товаров на канадский рынок. Вашингтон обвиняет Канаду в дискриминации американских производителей, в частности в автомобильной, молочной и алкогольной отраслях.

Канада, в свою очередь, добивается смягчения действующих американских тарифов на ряд своих товаров.

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Пошлины должны были затронуть товары на 20 млрд долларов

Запланированные новые тарифы должны были распространяться примерно на 20 млрд долларов канадского экспорта в США.

В перечне оказались самые разные товары - от вина и других алкогольных напитков до хоккейных клюшек, мебели, молочной продукции и промышленной продукции, включая цемент.

Для введения новых тарифов администрация Трампа решила воспользоваться статьей 338 Закона США о тарифах 1930 года. Она позволяет президенту устанавливать дополнительные пошлины до 50% в отношении торговых партнеров, если американские товары, по мнению администрации, подвергаются дискриминации.

Reuters отмечает, что нынешний случай стал первым известным применением этого положения примерно за столетие.

Теперь у американских и канадских переговорщиков есть еще три дня, чтобы попытаться договориться об условиях, которые позволят избежать введения новых тарифов.