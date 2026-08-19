Обломок ракеты SpaceX пробил воронку на Луне - NASA представило фотоотчет

Американское космическое агентство NASA обнародовало изображения 18-метрового кратера на Луне, образовавшегося в результате падения обломка ракеты Falcon-9 компании SpaceX Илона Маска. Снимки опубликованы на официальном сайте агентства.

В начале августа в NASA подтвердили, что часть ракеты Falcon-9 неожиданно столкнулась с лунной поверхностью. Благодаря съемке под разными углами ученым удалось детально изучить воронку при разном освещении: ширина кратера составляет примерно 18 метров, а глубина, судя по длине тени, не превышает трех метров.

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Кадры были получены 11 и 12 августа с помощью лунного разведывательного орбитального аппарата NASA (LRO). На поиски конкретного участка у исследователей ушло шесть дней.

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На снимках от кратера расходятся светлые и темные лучи. Специалисты объясняют: темные полосы состоят из выброшенной пыли и пород, долгое время подвергавшихся воздействию солнечного ветра, космических лучей и микрометеоритов. Светлые лучи у самого края, напротив, образованы свежим материалом, поднятым из более глубоких слоев лунного грунта.

Ракета Falcon-9 стартовала в январе 2025 года, выведя на траекторию к Луне модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace и станцию Resilience японской фирмы ispace. Из-за нехватки топлива вторая ступень ракеты не смогла вернуться для сгорания в атмосфере Земли и направилась в сторону Луны.

Заглавная фотография сделана с лунного разведчика NASA (Lunar Reconnaissance Orbiter). Здесь показаны две овальные области вероятного падения верхней ступени ракеты Falcon 9 на Луну, рассчитанные инженерами Центра изучения околоземных объектов NASA.