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Новые землетрясения в Гранаде: есть пострадавшие, повреждены здания, ограничен доступ к Альгамбре

Новые землетрясения в Гранаде: есть пострадавшие, повреждены здания, ограничен доступ к Альгамбре

В испанской Гранаде продолжается сейсмическая активность. После сильного землетрясения магнитудой 5,0, произошедшего несколько дней назад, 18 августа регион потрясла новая серия толчков, сообщает агентство Reuters.

Три человека получили легкие травмы, повреждены здания, а власти вновь ограничили доступ туристов к отдельным участкам знаменитой Альгамбры.

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Самый сильный из новых толчков произошел во вторник, 18 августа, в 10:37 по местному времени. По данным Национального географического института Испании (IGN), его магнитуда составила 4,7, а эпицентр находился в районе муниципалитета Гохар, примерно в 10 километрах к югу от Гранады. Землетрясение было поверхностным, поэтому его особенно сильно почувствовали жители агломерации.

Вслед за первым толчком произошли еще два землетрясения магнитудой более 4. Новая серия вызвала панику среди жителей и туристов.

По данным Reuters, в результате новых землетрясений легкие травмы получили три человека, причем один из пострадавших - несовершеннолетний - был доставлен в больницу. Признаков масштабных разрушений или серьезных повреждений инфраструктуры власти не сообщали, однако в нескольких зданиях появились трещины, а с фасадов местами откололись элементы. На улицы и тротуары падали кирпичи и другие фрагменты.

Наиболее заметно пострадали жилые здания.

Из-за новых толчков власти приняли дополнительные меры предосторожности. Метро Гранады снизило скорость движения поездов до 30 км/ч, а в некоторых местах людей временно эвакуировали из зданий, включая гостиницы.

Также были закрыты некоторые административные здания, музеи и спортивные объекты. Медицинские центры при этом продолжили работу.

Альгамбру снова частично закрыли для туристов

Новая серия землетрясений затронула и один из главных туристических символов Испании.

После землетрясения 15 августа комплекс Альгамбры уже временно закрывали для посетителей. После новых толчков доступ к отдельным частям дворцово-крепостного комплекса вновь ограничили.

Это особенно важно для Гранады, поскольку Альгамбра остается одной из самых посещаемых достопримечательностей Испании. В прошлом году исторический комплекс посетили около 2,7 млн человек.

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Власти предпочли ограничить доступ к некоторым объектам, пока специалисты оценивают их состояние.

Нынешняя серия стала продолжением сейсмической активности, которая началась в регионе несколькими днями ранее.

15 августа в районе Гранады произошло землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр находился в районе Альхендина, в столичной агломерации Гранады.

Тогда сообщений о пострадавших не поступало, однако были повреждены здания и автомобили. Спасательным службам пришлось работать на нескольких объектах, где возникли повреждения. При этом серьезного структурного ущерба историческим зданиям, включая Альгамбру, первоначально не зафиксировали.

Однако всего через три дня жители снова почувствовали сильные подземные толчки.

Гранада находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Пиренейского полуострова.

Национальный географический институт Испании отмечает, что район Веги-де-Гранада имеет повышенную сейсмическую опасность. Исторические данные свидетельствуют, что землетрясения здесь неоднократно достигали значительной интенсивности.

После землетрясения магнитудой 5,0 последовали новые ощутимые события, что заставляет местные власти сохранять повышенную готовность.

На характер повреждений влияет, в частности, глубина очага, расстояние до населенных пунктов и особенности местного грунта. Именно поэтому относительно умеренные по мировой шкале землетрясения в некоторых случаях могут ощущаться очень сильно.

Туристам советуют следить за обновлениями

Гранада остается открытой для туристов, однако после новых толчков ситуация с доступом к отдельным объектам может меняться.

Путешественникам, планирующим посещение Альгамбры и других достопримечательностей, стоит проверять актуальную информацию перед поездкой. Ограничения вводятся прежде всего из соображений безопасности и могут меняться после обследования зданий.

Для самого города сейчас важнее всего оценить состояние старых зданий и исторических сооружений после серии подземных толчков.

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