NASA показало кратер от столкновения ракеты SpaceX с Луной - ФОТО

NASA обнародовало изображения 18-метрового кратера на Луне, который образовался в результате падения обломка ракеты Falcon-9 компании SpaceX Илона Маска.

Снимки опубликованы на официальном сайте агентства.

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В начале августа в NASA подтвердили, что часть ракеты Falcon-9 неожиданно столкнулась с лунной поверхностью. Как отмечается в заявлении агентства, благодаря съемке под разными углами учёные смогли детально изучить воронку при разном освещении. Измерения показали, что ширина кратера составляет примерно 18 метров, а по длине тени удалось установить, что его глубина не превышает трёх метров.

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Фотографии получены 11 и 12 августа с помощью лунного разведывательного орбитального аппарата NASA. На поиски нужного участка ушло шесть дней.

На опубликованных снимках от кратера расходятся светлые и тёмные лучи. Тёмные полосы, по объяснению специалистов, представляют собой выброшенную пыль и породы, которые долгое время подвергались воздействию солнечного ветра, космических лучей и микрометеоритов. Светлые лучи у края, напротив, состоят из свежего материала, поднятого из более глубоких слоёв.

Ракета Falcon-9 стартовала в январе 2025 года. Она несла лунный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace и станцию Resilience японской фирмы ispace. Вторая ступень ракеты вывела аппараты на траекторию к Луне, однако из-за нехватки топлива она не смогла вернуться и сгореть в атмосфере Земли, поэтому направилась к Луне.