19 августа 2026, 21:00

Авиабилеты могут оставаться на 5–10% дороже и в 2027 году: как кризис в Ормузском проливе влияет на перелеты

Авиабилеты могут оставаться на 5–10% дороже и в 2027 году: как кризис в Ормузском проливе влияет на перелеты

Стоимость авиаперелетов по всему миру может оставаться заметно выше прежних прогнозов не только до конца 2026 года, но и в 2027-м, если кризис вокруг Ормузского пролива и перебои с поставками топлива затянутся.

По оценке аналитической компании Tourism Economics, входящей в Oxford Economics, средние мировые тарифы на авиабилеты могут быть примерно на 5–10% выше уровней, которые ожидались до начала ближневосточного конфликта.

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При этом речь идет именно о сравнении с прежним прогнозом, а не о гарантированном росте всех билетов еще на 10% в следующем году.

Почему Ормузский пролив так важен для авиабилетов

Причина - не только в цене сырой нефти.

Ормузский пролив остается одной из важнейших энергетических артерий мира, а для авиации его роль особенно заметна: через этот маршрут проходит примерно четверть глобальной морской торговли авиационным топливом.

Поэтому перебои с перевозками в Персидском заливе одновременно ударяют сразу по нескольким звеньям цепочки:

  • дорожает нефть;
  • сокращаются поставки авиационного керосина;
  • растет стоимость транспортировки;
  • увеличиваются маржи нефтеперерабатывающих заводов;
  • авиакомпаниям приходится летать по более длинным маршрутам из-за закрытия части воздушного пространства.

В результате стоимость авиатоплива может расти даже быстрее, чем цена самой нефти.

Tourism Economics отмечала, что во время наиболее острой фазы кризиса маржа переработки авиационного топлива достигала рекордных значений, а стоимость керосина за короткий период практически удвоилась.

Почему билеты дорожают не сразу

Даже резкий скачок топлива не всегда появляется в цене билета на следующий день.

Многие авиакомпании заранее фиксируют стоимость части будущих закупок топлива - так называемое хеджирование. Кроме того, значительная часть билетов продается за несколько месяцев до рейса.

Поэтому рост затрат сначала берет на себя перевозчик, а затем постепенно переносит его на пассажиров.

Еврокомиссия также отмечала, что при длительно высоких ценах на топливо дополнительные расходы в конечном итоге переходят в стоимость авиабилетов.

Именно поэтому эффект нынешнего энергетического кризиса может особенно заметно проявиться в тарифах на рейсы конца 2026 года и первых месяцев 2027-го.

Авиакомпании уже повышают цены

Это уже не только прогноз.

Financial Times сообщает, что после начала ближневосточного конфликта тарифы многих авиакомпаний выросли, поскольку перевозчики ввели топливные надбавки. На отдельных рынках цены сейчас примерно на 10–20% выше, чем годом ранее.

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Даже когда стоимость авиатоплива немного снизилась после весенних пиков, авиакомпании не спешат уменьшать тарифы.

Причина проста: отрасль работает с небольшой маржой, а компании пытаются компенсировать расходы, накопившиеся за несколько месяцев высоких цен на топливо.

Например, глава Air France-KLM Бен Смит заявил Financial Times, что перевозчик будет стараться сохранять нынешний уровень цен там, где это позволяет рынок.

Насколько сильно может подорожать перелет

Единой цифры для всех пассажиров не существует.

Стоимость конкретного билета зависит от маршрута, конкуренции между перевозчиками, загрузки самолетов, цены топлива и необходимости облетать закрытое воздушное пространство.

Особенно уязвимы дальнемагистральные маршруты между Европой и Азией, поскольку многие из них традиционно проходят через или рядом с Ближним Востоком.

Tourism Economics ранее предупреждала, что закрытие воздушного пространства и изменение маршрутов увеличивают длительность рейсов и расходы на топливо именно на направлениях Европа - Азия и Северная Америка - Азия.

Поэтому рост среднего мирового тарифа на 5–10% вовсе не исключает гораздо более резкого подорожания отдельных направлений.

Даже завершение кризиса не означает мгновенного удешевления

Еще одна важная деталь: если ситуация в Ормузском проливе стабилизируется, авиабилеты не обязательно сразу вернутся к прежним ценам.

Авиакомпаниям потребуется время, чтобы восстановить маршруты, пересмотреть топливные контракты и компенсировать накопившиеся расходы.

Именно поэтому эксперты считают, что последствия нынешнего энергетического кризиса авиация может ощущать и в 2027 году.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) еще летом характеризовала ситуацию как чрезвычайно тяжелый энергетический шок для авиации, связанный одновременно с сокращением поставок нефти и проблемами нефтепереработки.

Для пассажиров это означает довольно простой вывод: возвращения эпохи дешевого авиатоплива - а вместе с ним и быстрого снижения стоимости билетов - пока ждать не стоит.

 

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