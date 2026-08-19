Американскую компанию уличили в уничтожении сотен редких книг ради обучения ИИ

Amazon скупает редкие книги в огромных количествах, сканирует их для обучения своих моделей искусственного интеллекта (ИИ) и уничтожает.

Как передает издание 404 Media, журналисты отследили партию книг до склада компании в Лас-Вегасе (США).

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Расследование началось с того, что продавец книжного маркета Biblio получил от анонимного покупателя заказ на тысячу редких книг. Он заподозрил, что они предназначаются для ИИ-компании. Чтобы проверить свою гипотезу, мужчина вложил между страниц одного из томов трекер Apple AirTag и проследил путь посылки.

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Трекер привел на склад Amazon в Неваде, где сотрудники срезают с книг переплеты для быстрого сканирования страниц. В процессе издания уничтожаются.

Логотип команды этого склада, получившей название VGT3, - динозавр с оскаленной пастью, который собирается сожрать книгу. В ответ на запрос 404 Media компания заявила, что помогает разрабатывать и улучшать продукты и сервисы для своих клиентов.

Ранее Amazon отрицала, что практикует деструктивное сканирование, или, по крайней мере, хранила молчание по этому поводу. Последние данные свидетельствуют об обратном. Публикация этих сведений происходит на фоне растущего общественного неприятия уничтожения книг, что может оказать давление на компании, использующие такую практику.