Во Франции отменили запрет на соцсети для детей младше 15 лет: Конституционный совет усомнился в его законности

Конституционный совет Франции заблокировал закон, который должен был запретить детям младше 15 лет создавать аккаунты в социальных сетях. Закон должен был вступить в силу 1 сентября, сообщает Reuters.

Согласно документу, пользователям младше 15 лет запрещалось бы создавать новые аккаунты в социальных сетях. Уже существующие страницы детей платформы должны были заблокировать в течение четырех месяцев. Сами соцсети также обязали бы внедрить системы проверки возраста пользователей.

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Конституционный совет пришел к выводу, что закон не устанавливает необходимые условия и ограничения для проведения такой проверки. Кроме того, по мнению совета, документ нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения мнений и свободу коммуникации.

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Французские законодатели одобрили законопроект в июле. В случае его вступления в силу Франция могла стать первой европейской страной, установившей такое возрастное ограничение для социальных сетей.

Аналогичные ограничения ранее были введены в ряде других стран, в том числе Индонезии, Турции, ОАЭ и Малайзии.