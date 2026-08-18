В Бургасе построят отдельный городок для гостей «Евровидения-2027»

Бургас начал подготовку к «Евровидению-2027», которое пройдет в городе. Для гостей конкурса рядом с «Ареной Бургас» построят специальный городок, а часть мероприятий вынесут за пределы концертной площадки. Организаторы рассчитывают использовать и главные преимущества города - море и пляж.

Одним из ключевых объектов станет «Арена Бургас». Перед конкурсом здесь предстоит скорректировать акустику в соответствии с требованиями организаторов. Вместимость зала также приведут к необходимым параметрам: вместо максимальных 15 000 человек он должен будет принимать до 12 000 зрителей.

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При этом конструкция арены позволяет менять конфигурацию пространства в зависимости от формата мероприятия. Телескопические трибуны можно сократить до 6400 мест, а непосредственно на площадке разместить около 10 000 зрителей стоя. Это дает возможность проводить концерты с большой аудиторией без привязки к одной схеме рассадки.

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Отдельное внимание уделят надежности электроснабжения. У арены есть два независимых источника питания от разных подстанций, а при полном отключении основных источников электроснабжение сможет поддерживать дизельный генератор. Кровля также рассчитана на значительную нагрузку - до 300 тонн, тогда как требования конкурса предусматривают размещение до 150 тонн оборудования и световых конструкций.

Возле арены предусмотрено 1200 парковочных мест. Однако далеко не все события «Евровидения» будут проходить внутри здания. В заявке Бургаса на проведение конкурса изначально был задействован весь город - в том числе пространства, которые позволят показать международной аудитории побережье и море.

Для команд, которые будут освещать конкурс, рядом с ареной построят отдельную конструкцию. Таким образом, подготовка Бургаса рассчитана не только на проведение главного шоу, но и на размещение гостей и работу международных журналистов.