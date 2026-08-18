18 августа 2026, 15:35 Наталья Гудемчук

Пропавшая 10 лет назад кошка вернулась домой накануне 30-летия своей хозяйки

Пропавшая 10 лет назад кошка вернулась домой накануне 30-летия своей хозяйки

В Великобритании кошка вернулась домой спустя 10 лет после исчезновения. Животное нашли благодаря микрочипу и передали хозяйкам за день до 30-летия одной из них, сообщает People.

Сестры Люси и Ханна Робертсон переехали в Аберкарн в апреле 2016 году, когда их любимой кошке Чарли было три года. Ранее кошку частенько выпускали на улицу, но оказавшись в новом районе, она однажды и не вернулась домой.

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За эти годы сестры несколько раз получали сообщения о возможном местонахождении Чарли. Но всякий раз эти сведения оказывались ложными. Хозяйки очень опасались, что кошка могла попасть под машину или смертельно заболеть, но не переставали надеяться на ее возвращение.

Спустя 10 лет, 29 июля этого года, в день 30-летия Люси, произошло «невозможное»: сестрам позвонил ветеринар из ветклиники в Аберкарне и сообщил, что Чарли найдена.

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Позже выяснилось, что беглянку обнаружила жительница близлежащего района, несколько недель она подкармливала ее как бездомную кошку, а потом все-таки решила отвезти ее к ветеринарам, которые и позвонили Ханне по номеру, найденному на микрочипе.

Ханна рассказала, что ветеринар сам был «очень шокирован», узнав, что кошка пропала десять лет назад.

Самое интересное, что за десять лет жизни вне дома у Чарли не возникло серьезных проблем со здоровьем. По словам Робертсон, кошка почти не изменилась и выглядит так же, как на старых фотографиях.

После возвращения Чарли сразу узнала своих хозяек. Сейчас она привыкает к дому, получает много еды и внимания и, по словам Робертсон, совсем не возражает против внезапно обрушевшейся на нее известности.

На заглавном фото - тринадцатилетняя Чарли из Уэльса.

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