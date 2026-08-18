Новая авиакомпания Fly2Galicia свяжет Сантьяго-де-Компостелу с восемью городами Европы

Новый авиапроект Fly2Galicia планирует с декабря начать полеты из Сантьяго-де-Компостелы по восьми направлениям в Испании и Европе. Среди них - Брюссель, Прага, Мюнхен, Милан и Венеция.

Запуск приурочен к 2027 году, который станет Святым годом для паломников Камино-де-Сантьяго.

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Первые рейсы из аэропорта Сантьяго - Росалия-де-Кастро запланированы на 1 декабря 2026 года. Всего в расписании должно появиться 17 еженедельных рейсов по восьми направлениям.

Проект особенно интересен туристам, следующим в Галисию для прохождения знаменитого паломнического маршрута Камино-де-Сантьяго. В 2027 году здесь пройдет очередной Святой год - Xacobeo, когда ожидается особенно большой поток паломников.

Куда будут летать

Fly2Galicia планирует связать Сантьяго-де-Компостелу с тремя испанскими городами и пятью европейскими направлениями.

Внутренние рейсы будут выполняться в Аликанте, Гранаду и Сарагосу.

Международная сеть будет включать Брюссель, Прагу, Милан, Мюнхен и Венецию.

Наиболее интенсивным станет направление Сантьяго - Аликанте: три рейса в неделю. На остальных маршрутах запланировано по два рейса в неделю.

Всего получается 17 рейсов в неделю

Первым новым маршрутом должен стать рейс между Сантьяго-де-Компостелой и Сарагосой.

Билеты - от 19 евро

Продажа билетов стартовала 18 августа. Заявленные стартовые тарифы начинаются от 19 евро на внутренних маршрутах. Перелет между Сантьяго и Миланом или Брюсселем будет стоить от 39 евро, а билеты в Мюнхен, Прагу и Венецию - от 49 евро.

Базовый тариф предусматривает ручную кладь и одну личную вещь. За дополнительные услуги пассажирам придется выбирать более дорогие тарифы.

Таким образом, новый перевозчик пытается занять нишу бюджетных путешествий между Галисией и другими европейскими регионами.

Самолеты будут не только Fly2Galicia

У проекта есть важная особенность. Первые рейсы Fly2Galicia самостоятельно выполнять не будет. Полеты будет осуществлять другой европейский перевозчик в рамках договора wet lease (ACMI). Такая схема означает, что самолет, экипаж, техническое обслуживание и страхование предоставляет сторонний оператор, а Fly2Galicia отвечает за коммерческую сторону проекта и продажу билетов.

Название фактического оператора пока не раскрывается.

Первоначально планируется использовать один Airbus A320 вместимостью около 180 пассажиров. На летний сезон 2027 года компания рассчитывает добавить второй самолет и расширить сеть маршрутов.

Для новой авиакомпании ставка на Сантьяго-де-Компостелу выглядит вполне логично. Город является конечной точкой нескольких маршрутов Камино-де-Сантьяго - одного из самых известных паломнических маршрутов Европы. Аэропорт Сантьяго - Росалия-де-Кастро является крупнейшим из трех международных аэропортов Галисии.

По данным испанского оператора аэропортов Aena, только в июне 2026 года аэропорт Сантьяго обслужил 277 649 пассажиров и 2105 самолетов.

За первые шесть месяцев года пассажиропоток превысил 1,5 млн человек

Аэропорт уже имеет международную сеть, включая рейсы в Лондон, Париж, Брюссель, Цюрих, Женеву, Дублин, Нью-Йорк и другие города.

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Ставка на Святой год

Особенно удачно запуск Fly2Galicia совпадает с подготовкой к Xacobeo 2027.

Святой год в Сантьяго-де-Компостеле отмечается в те годы, когда день святого Иакова - 25 июля - приходится на воскресенье. Для города и всей Галисии это означает значительное увеличение числа паломников и туристов.

Камино-де-Сантьяго заканчивается у собора Святого Иакова в историческом центре Сантьяго-де-Компостелы. После нескольких недель пешего пути многие путешественники хотят как можно быстрее добраться до дома, поэтому дополнительные авиамаршруты из города могут оказаться особенно востребованными.

При этом Fly2Galicia ориентируется не только на паломников. Новые маршруты рассчитаны и на жителей Галисии, которые получают дополнительные возможности для путешествий по Европе.

Fly2Galicia впервые привлекла внимание отраслевых СМИ еще до объявления нынешней маршрутной сети.

В июне испанские специализированные издания сообщали, что у проекта были вопросы с получением собственного сертификата и лицензии, необходимых для самостоятельного выполнения коммерческих рейсов. СМИ также обращали внимание на небольшие размеры компании на начальном этапе.

Теперь модель проекта выглядит иначе: собственные рейсы Fly2Galicia на старте будут выполняться сторонним сертифицированным перевозчиком по схеме ACMI. Это позволяет новой компании сосредоточиться на продаже билетов, формировании расписания и развитии маршрутов, не имея собственного авиапарка и экипажей.

Окончательный успех проекта, конечно, будет зависеть от того, насколько стабильно будет выполняться заявленная программа.

Руководство Fly2Galicia уже говорит о дальнейшем расширении.

На лето 2027 года планируется добавить второй самолет. Кроме того, компания не исключает появления новых маршрутов из других аэропортов Галисии - в частности, из Ла-Коруньи и Виго. Однако конкретных дат и направлений для этих аэропортов пока нет.

Что посмотреть в Сантьяго-де-Компостеле

Для туриста Сантьяго - это далеко не только конечная точка паломнического маршрута.

Исторический центр города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Главная достопримечательность - собор Святого Иакова, к которому приходят паломники после прохождения Камино.

В центре сохранились здания разных эпох - от романской архитектуры до барокко и неоклассицизма. Особенно интересны площадь Обрадойро перед собором, монастырь Сан-Мартино-Пинарио и многочисленные старинные улицы.

После прогулки по городу можно отправиться на Mercado de Abastos, один из самых известных рынков Галисии. Здесь продаются свежая рыба, морепродукты, овощи и местные продукты.

А сама Галисия дает возможность продолжить путешествие: из Сантьяго удобно добраться до Ла-Коруньи и Виго, а также отправиться в район Риас-Байшас с его пляжами, островами и винодельнями.

Удобнее ли будет летать из Риги

Для латвийских путешественников новая сеть Fly2Galicia пока не означает появления прямого рейса из Риги.

Однако пять новых международных направлений - Брюссель, Прага, Мюнхен, Милан и Венеция - потенциально дают возможность строить маршруты в Сантьяго с одной пересадкой.

Особенно интересным может быть вариант через Милан или Брюссель, если расписания Fly2Galicia и других перевозчиков позволят удобно состыковать рейсы.