Хайден Панеттьер: власти выясняют причину смерти актрисы, СМИ говорят о «передозировке»

Американская актриса Хайден Панеттьер, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Официальная причина смерти пока не установлена.

Однако в США появилась информация о возможной передозировке: в записи переговоров службы 911 упоминаются передозировка и остановка сердца.

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Панеттьер была обнаружена без сознания в доме в Гринвилле, штат Южная Каролина. Вызов в экстренные службы поступил примерно в 13:51 по местному времени. На место прибыли полиция и медики, которые пытались реанимировать актрису, однако спасти ее не удалось. Смерть была констатирована на месте.

Полиция сообщила, что предварительное расследование не выявило признаков насильственной смерти или других подозрительных обстоятельств. Дело расследуют совместно полиция Гринвилла и коронер округа Гринвилл.

Почему заговорили о передозировке

Версия о передозировке появилась после публикации аудиозаписи переговоров экстренных служб, которую получила американская редакция People.

На записи сотрудники экстренных служб обсуждают возможную передозировку и остановку сердца. При этом речь идет именно о сообщениях и предположениях сотрудников на месте происшествия, а не об официальном заключении о причине смерти.

По данным People, на месте также был обнаружен препарат, применяемый для экстренного устранения действия опиоидов при передозировке. Сам по себе факт обнаружения препарата, однако, не доказывает, что именно передозировка стала причиной смерти.

После вскрытия коронер сообщил, что признаков травмы, которые могли бы объяснить смерть, обнаружено не было. Окончательная причина и способ смерти остаются неопределенными - для установления причины требуются дополнительные исследования.

Таким образом, на данный момент корректно говорить лишь о возможной передозировке, а не о подтвержденной причине смерти.

О смерти Панеттьер сообщил ее представитель, опубликовав заявление от имени отца актрисы Алана «Скипа» Панеттьера.

Он назвал дочь «невероятным светом» и человеком, который приносил любовь и радость тем, кто ее знал, а также миллионам зрителей.

Семья попросила уважать их частную жизнь в этот тяжелый период.

У актрисы осталась 11-летняя дочь Кайя, которую она воспитывала вместе с бывшим женихом - украинским боксером Владимиром Кличко. После расставания пары в 2018 году Кличко получил полную опеку над дочерью.

Хайден Панеттьер родилась 21 августа 1989 года в Палисейдс, штат Нью-Йорк. Она начала работать в индустрии развлечений еще в детском возрасте, снимаясь в рекламе, а затем получила роли в телевизионных мыльных операх.

В кино она появилась в том числе в фильме «Помни титанов» с Дензелом Вашингтоном, а также участвовала в озвучивании мультфильма Pixar «Приключения Флика».

Но настоящая мировая известность пришла к Панеттьер в 2006 году. В фантастическом сериале NBC «Герои» Панеттьер сыграла Клэр Беннет - школьницу, обладающую способностью к регенерации.

Роль сделала актрису международной звездой. Образ Клэр с ее знаменитой фразой о способности «спасать болельщиков» стал одним из самых узнаваемых элементов сериала.

Позднее Панеттьер получила еще одну крупную телевизионную роль - певицы Джульетты Барнс в музыкальной драме «Нэшвилл».

Сериал выходил с 2012 по 2018 год. За роль Джульетты Панеттьер дважды номинировалась на премию «Золотой глобус».

В 2023 году Панеттьер вернулась к роли Кирби Рид в фильме «Крик 6».

В последние годы Панеттьер не скрывала, что столкнулась с серьезными личными проблемами.

Актриса рассказывала о зависимости и послеродовой депрессии. В 2026 году она выпустила мемуары, в которых подробно говорила о своей жизни, карьере и попытках восстановить контроль над собственной жизнью.

За несколько месяцев до смерти Панеттьер также дала интервью телеведущей Гейл Кинг. По словам Кинг, во время этой беседы актриса по-прежнему явно переживала сложный период.

Это делает обстоятельства ее смерти особенно болезненными, однако публичные сведения о прошлых проблемах актрисы сами по себе не могут служить доказательством причины ее смерти.

Последние часы и дальнейшее расследование

Сейчас следователи должны установить, что именно произошло с Панеттьер до приезда экстренных служб.

Ключевым станет заключение коронера после проведения необходимых токсикологических и других исследований. Пока официальная причина смерти не объявлена.

Известно лишь, что актриса была найдена без сознания, реанимация не помогла, признаков травмы и насильственной смерти предварительно не обнаружено, а на записи вызова 911 фигурирует версия о передозировке.