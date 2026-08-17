Землетрясение в Индонезии: число погибших выросло до 53, более пяти тысяч людей остались без жилья

Мощное землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее 15 августа на индонезийском острове Флорес, унесло жизни как минимум 53 человек. Еще более 130 человек получили травмы, около 5000 жителей были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Euronews.

Спасательные службы продолжают поиски людей и разбор завалов.

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Землетрясение произошло утром в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Эпицентр находился примерно в 68 километрах к северо-западу от города Энде. По данным американской Геологической службы, очаг находился на небольшой глубине, что усилило разрушительное воздействие толчков.

В результате землетрясения и последовавших оползней были разрушены или серьезно повреждены сотни домов и объектов инфраструктуры. По данным властей, первоначальные обследования выявили повреждения более чем 1300 домов, хотя оценка масштабов разрушений продолжается.

Ситуацию осложняет большое количество повторных толчков. По последним сообщениям, их число приблизилось к 1000, что заставляет многих жителей опасаться возвращения в поврежденные дома и ночевать на открытом воздухе или во временных убежищах.

В провинции Восточная Нуса-Тенгара разрушено или серьезно повреждено более 900 домов, многие жители продолжают ночевать в палатках, опасаясь новых толчков.

Спасательные работы затруднены оползнями, перекрывшими дороги, перебоями с электричеством и нарушениями связи. Особенно сложным остается доступ к некоторым удаленным районам. В операции задействованы спасатели, военные и полицейские подразделения, в том числе группы кинологов.

Власти также направили в пострадавшие районы дополнительную технику и гуманитарную помощь

После землетрясения власти объявили предупреждение о цунами. Позднее его отменили, поскольку специалисты не зафиксировали опасного продолжительного изменения уровня моря. При этом в отдельных местах были зарегистрированы волны, вызванные землетрясением.

Спасатели продолжают поиски

Главная задача экстренных служб сейчас - добраться до районов, которые оказались отрезаны из-за разрушенных дорог и оползней, а также проверить здания, где могут находиться люди. Власти предупреждают, что окончательные масштабы ущерба пока установить невозможно.

Индонезия расположена в зоне Тихоокеанского «огненного кольца» и регулярно сталкивается с сильными землетрясениями. Нынешнее землетрясение стало одним из самых смертоносных в стране за последние годы. Для Флореса эта трагедия особенно напоминает о разрушительном землетрясении 1992 года, когда на острове погибли около 2500 человек.

Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому число погибших и пострадавших еще может измениться.