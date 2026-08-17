Загадочная «медуза» на Марсе: на снимке NASA обнаружили объект на двух тонких опорах

NASA

Пользователи соцсетей обратили внимание на тёмный силуэт на панораме, которую марсоход Curiosity сделал в августе 2023 года.

На архивном снимке поверхности Марса пользователи соцсетей обнаружили тёмный силуэт, напоминающий объект с округлым корпусом на двух тонких опорах. Об этом сообщает Daily Mail.

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Снимок был сделан марсоходом Curiosity в кратере Гейла в августе 2023 года. В левой части панорамы видна тёмная фигура с округлой верхней частью и двумя длинными тонкими элементами, напоминающими опоры.

Находка привлекла внимание сторонников теорий о внеземной жизни. Они сравнили силуэт с медузой и конструкциями из научно-фантастических фильмов. Дополнительный интерес вызвало то, что на снимках той же местности, сделанных примерно за минуту до этого, фигуры нет.

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Подобные изображения представители NASA объясняют артефактами съемки и повреждёнными пикселями камеры. Психологи, в свою очередь, связывают восприятие таких объектов с парейдолией - особенностью человеческого мозга находить знакомые формы в случайных очертаниях.

При этом дополнительных снимков этого участка, которые позволили бы точно определить природу силуэта, нет. Поэтому пользователи продолжают обсуждать, мог ли он быть связан с движением какого-либо объекта или возникнуть из-за особенностей изображения.