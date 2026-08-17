Ураган «Лала» бушует на Гавайях: есть погибший, обесточены и смыты тысячи домов

Ураган «Лала», обрушившийся на Гавайи, стал причиной гибели как минимум одного человека, масштабных отключений электричества и наводнений. В воскресенье, 16 августа, стихия ослабла до тропического шторма, однако опасные погодные условия сохраняются и сейчас.

По данным Reuters, около 130 тысяч потребителей на Гавайях оставались без электричества. Наиболее серьезная ситуация сложилась на Большом острове, а также в округах Гонолулу и Мауи. Ремонтные бригады испытывают трудности из-за сильного ветра, подтоплений и поваленных деревьев.

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Один человек погиб, дома оказались смыты

По меньшей мере один человек погиб в результате автомобильной аварии на Большом острове во время прохождения стихии. Кроме того, вода смыла как минимум два дома, а спасателям пришлось проводить эвакуацию жителей в наиболее пострадавших районах.

«Лала» принесла на острова проливные дожди и сильный ветер. В некоторых районах количество осадков приблизилось к 90 сантиметрам, что вызвало внезапные наводнения и оползни. Спасательные службы продолжали работать в районах Наалеху и Вайохину на юге Большого острова.

Ураган не вышел непосредственно на сушу

Несмотря на первоначальные опасения, центр «Лалы» не пересек Большой остров. Стихия прошла рядом с его южной частью, однако принесла ураганные порывы ветра и большое количество осадков.

В субботу «Лала» достигла первой категории ураганов с максимальной устойчивой скоростью ветра около 120 км/ч. К воскресенью скорость ветра снизилась примерно до 110 км/ч, после чего система была классифицирована как тропический шторм.

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При этом ослабление «Лалы» не означало немедленного окончания опасности. Сильные дожди и порывистый ветер продолжали распространяться на другие острова архипелага. Власти предупреждали об угрозе новых подтоплений и оползней.

Из-за стихии без электричества остались не только жилые дома, но и объекты инфраструктуры. Некоторые больницы были вынуждены перейти на резервные генераторы.

Ранее из-за приближения урагана были временно закрыты аэропорты Хило и Кона на Большом острове, а также коммерческие порты на нескольких островах. В воскресенье ожидалось возобновление работы аэропортов, однако погодные условия продолжали осложнять транспортное сообщение.

Отменено более 200 авиарейсов

Губернатор Гавайев Джош Грин призвал жителей оставаться в безопасных местах из-за сохраняющейся угрозы наводнений и сильного ветра.

Таким образом, первоначальные сообщения о возможном прямом ударе мощного урагана по Большому острову не подтвердились: «Лала» прошла вблизи острова, но последствия оказались серьезными - погиб человек, были повреждены дома и дороги, а масштабные отключения электричества затронули десятки тысяч потребителей.