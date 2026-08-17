Таллинский зоопарк открыл кружок для взрослых: участники наблюдают за животными и отвлекаются от проблем

В Таллиннском зоопарке появился кружок изучения природы для взрослых. Его руководитель считает, что спокойное наблюдение за животными помогает отвлечься от повседневных проблем и оказывает терапевтический эффект. Об этом пишет ERR.

Идея создать кружок для взрослых появилась во время экскурсий: посетители зоопарка постоянно спрашивали, есть ли возможность заниматься изучением природы в зоопарке.

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«Очень разумно направлять свое внимание на природу, потому что тогда ты обращаешь внимание на то, что находится за пределами тебя самого и твоих проблем. Одна из главных проблем современного человека - мы слишком сильно погружаемся в собственные проблемы», - рассказала в эфире Vikerraadio участница кружка Лийс Аувяэрт.

Уйбомяги считает, что, знакомясь с природой и учась наблюдать за ней, люди начинают ее любить, а любовь к природе вызывает желание ее защищать.

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На первом занятии руководитель кружка сразу предупредила участников, что будет относиться к ним как к детям - чтобы они смогли найти в себе «внутреннего ребенка». Иногда во время занятий участники даже занимаются рукоделием.

По словам Уйбомяги, главное во время таких занятий - не торопиться. Например, если тигр спрятался за деревом, не стоит быстро проходить мимо вольера и считать, что животное не удалось увидеть. Нужно остановиться и спокойно понаблюдать.

Уйбомяги также отметила, что самые сложные вопросы в зоопарке задают дети.

«Работая в зоопарке, учишься всю жизнь», - сказала она.