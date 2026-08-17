17 августа 2026, 16:00

Султан Брунея лишил невестку титулов за неподобающее поведение

Султан Брунея лишил невестку титулов за неподобающее поведение

В Брунее султан Хассанал Болкиах лишил свою невестку всех титулов за неподобающее поведение и неуважение к монарху.

33-летняя Пенгиран Раабиатул Адавиях, жена принца Абдула Малика (четвертого претендента в очереди на престол), лишилась титула принцессы-консорта указом от 8 августа. Как пояснили во дворце, ее поведение запятнало доброе имя монархии и продемонстрировало неуважение к султану Хассаналу Болкиаху. При этом ни в официальном заявлении, ни в местных СМИ не уточняется, что именно она сделала.

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В отличие от предыдущих случаев, когда султан лишал титулов своих бывших жен после развода, речь о разрыве не идет. Брак Раабиатул Адавиях и принца Абдула Малика, заключенный в 2015 году, не расторгался. У пары четыре дочери-принцессы - десятилетняя Мутееах, восьмилетняя Фатхиях, шестилетняя Хаалишах и 16-месячная Набилах, которые сохранили свои титулы и место в линии престолонаследия.

80-летний султан, правящий с 1967 года, является одним из последних абсолютных монархов в мире и самым долгоправящим действующим монархом. Ранее он уже подвергался критике за введение законов шариата, предусматривающих суровые наказания. Его состояние оценивается примерно в 50 млрд долларов. Ни Раабиатул Адавиях, ни ее супруг не комментировали ситуацию.

Султан Брунея лишил невестку титулов за неподобающее поведение

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