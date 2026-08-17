Stellantis отзывает почти миллион автомобилей из-за опасного сбоя камеры заднего вида

Stellantis отзывает около 955 тыс. автомобилей марок Chrysler, Dodge, Jeep и Ram из-за сбоя в программном обеспечении мультимедийной системы. Из-за неисправности водители могут не увидеть изображение с камеры заднего вида на экране мультимедийной системы при парковке задним ходом. Об этом сообщает Euronews.

Около 848 тыс. автомобилей отзовут в США, 83 тыс. - в Канаде, 8 тыс. - в Мексике и еще около 15 тыс. - на других рынках за пределами Северной Америки.

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Под кампанию попали различные модели 2026 и 2027 модельных годов, в том числе Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid и Voyager, Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer и Wrangler, а также модели Ram.

Проблему планируют устранить с помощью беспроводного обновления программного обеспечения. Stellantis заявила, что ей неизвестно об авариях или пострадавших, связанных с этой неисправностью.

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Для концерна это уже не первый отзыв из-за камеры заднего вида. В июне 2024 года Stellantis отозвала около 1,16 млн автомобилей в США и Канаде из-за похожего сбоя, который также мог препятствовать отображению изображения с камеры. Тогда под кампанию попали, в частности, Dodge Durango, Chrysler Pacifica, Jeep Grand Cherokee, Ram и Wagoneer.

Новый отзыв проходит на фоне значительного роста числа отзывных кампаний Stellantis. В 2024 году концерн отозвал около 7,3 млн автомобилей, а в 2025 году - уже около 13,4 млн.

В своем годовом отчете Stellantis признает, что масштабные отзывы могут негативно влиять на репутацию компании и заставлять потребителей сомневаться в безопасности и надежности ее автомобилей. При этом концерн утверждает, что ситуация с качеством продукции улучшается: с начала 2025 года количество проблем, выявляемых у автомобилей в первый месяц эксплуатации, сократилось более чем на 50% в Северной Америке и более чем на 30% в расширенной Европе.