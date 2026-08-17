17 августа 2026, 16:29 telegraph.co.uk

Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки

Роскошная яхта за $9 млн затонула в Средиземном море спустя 4 дня после покупки

В Средиземном море затонула роскошная суперяхта Angiola II стоимостью 9,1 миллиона долларов. В момент катастрофы на борту находилось четырнадцать пассажиров и членов экипажа.

Авария на судне произошла у побережья популярного курортного города Порто-Черво на Сардинии всего через четыре дня после передачи яхты владельцу, пишет telegraph.co.uk

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Вероятнее всего, пожар возник в моторном отсеке. И хотя огонь удалось взять под контроль, впоследствии яхта набрала воды и затонула. Также существует версия, что судно получило пробоину в результате столкновение с отмелью.

Эвакуация людей с тонущего судна береговой охраной длилась около трех часов. Последними яхту покинули, как сообщает издание The Sun, владелец судна, итальянский бизнесмен, имя которого не разглашается, вместе со своим другом.

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Сейчас яхта покоится на глубине около 7 метров. Вокруг нее установлены боновые заграждения для фиксации возможной утечки топлива.

New York Post пишет, что владелец уже связался со специализированной компанией для подъема судна со дна. Предполагается, что операция будет проведена с использованием понтонного катера грузоподъемностью около 200 тонн.

Издание Marine Industry News пишет, что тридцати метровая яхта была построена итальянской судостроительной компанией Permare под брендом Amer Yachts в 2020 году. 4 августа агентство Agenzia Marittima De Felice объявило о завершении сделки по продаже яхты модели Amer F100, которая может принять до десяти гостей в пяти каютах и имеет места для пяти членов экипажа. Судно способно развивать скорость до 28 узлов, или примерно 52 км/ч.

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