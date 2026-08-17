17 августа 2026, 18:30 Наталья Гудемчук

Первый электромобиль Ferrari продали за рекордные 40 млн долларов

Первый электромобиль Ferrari продали за рекордные 40 млн долларов

Первый полностью электрический автомобиль Ferrari Luce продали на благотворительном аукционе RM Sotheby’s в Калифорнии за 40 млн долларов. Это рекордная сумма для нового автомобиля, когда-либо проданного на аукционе, сообщает ВВС.

Ferrari Luce - полностью новая модель, а не автомобиль с обычным двигателем, переоборудованный в электромобиль. Ее внешний облик разработал британский дизайнер Джони Айв, бывший главный дизайнер Apple. Именно он создал характерный молочно-белый цвет автомобиля.

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В Luce Ferrari сразу в двух отношениях отошла от своих традиций: компания впервые выпустила полностью электрический автомобиль, а также сделала его пятиместным. Большинство моделей Ferrari рассчитаны на двух или четырех человек.

Эти изменения вызвали критику после премьеры Luce в мае 2026 года. Многие поклонники марки сочли, что такой отход от традиций угрожает ее идентичности.

Тем не менее на аукционе RM Sotheby’s в Калифорнии автомобиль продали примерно в 35 раз дороже его обычной стоимости.

Согласно неофициальным источникам, электрокар приобрел Герберт «Доктор Херби» Вертхайм, известный в США миллиардер-самоучка, который также попал в заголовки газет в прошлом году, когда потратил 26 миллионов долларов на приобретение Ferrari Daytona SP3 Tailor Made «599+1» на аукционе RM Sotheby’s.

Sotheby’s сообщила, что все средства от продажи будут направлены на образовательные программы Фонда Ferrari.

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Премьера Luce стала одним из наиболее масштабных запусков новой модели Ferrari за последние годы. С ее появлением компания вышла на рынок электромобилей, где доминируют Tesla Илона Маска и китайские автопроизводители.

На презентацию автомобиля были приглашены президент Италии Серджо Маттарелла и папа римский Лев XIV. Понтифик не только осмотрел автомобиль, но и сам сел за руль и прокатился на первом электромобиле в истории Ferrari.

Однако реакция на новую модель была неоднозначной. На следующий день после премьеры Luce акции Ferrari подешевели. Среди критиков электромобиля были заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини и бывший председатель совета директоров Ferrari Лука Кордеро ди Монтедземоло. Они заявили, что электромобиль «рискует разрушить легенду» Ferrari.

Главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони в мае заявил, что критика является частью инновационного процесса. По его мнению, со временем люди смогут оценить Luce по достоинству.

Компания не раскрыла целевые показатели продаж Luce, однако, как писала британская Financial Times, годовой план удалось выполнить благодаря высокому спросу в Китае.

Ferrari уже продавала автомобили на аукционах за впечатляющие суммы. В 2025 году суперкар Ferrari Daytona SP3 был продан за 26 млн долларов, а вырученные средства также направили на образовательные инициативы автопроизводителя. Тогда был установлен рекорд стоимости нового автомобиля на аукционе.

Самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным на аукционе, остается Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955 года выпуска. В 2022 году его продали за 142 млн долларов.

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