Основатель Playboy Хью Хефнер не раз сообщал ФБР о жалобах модели Playboy на Эпштейна

Основатель Playboy Хью Хефнер, как утверждается в материалах нового судебного иска, несколько раз связывался с ФБР в 2005 году после того, как экс-модель Playboy Одра Линн Кристиансен рассказала ему о сексуальном насилии и торговле людьми со стороны Джеффри Эпштейна, сообщает New York Post.

При этом федеральные агенты связались с самой женщиной только спустя 15 лет - уже после смерти Эпштейна.

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Новые подробности появились в рамках иска группы потерпевших от Эпштейна к правительству США. В материалах дела утверждается, что Хефнер обращался в ФБР от имени Кристиансен, надеясь добиться расследования ее заявлений.

По данным издания, когда Кристиансен было 23 года, она сообщила Хефнеру об изнасиловании со стороны Эпштейна. В то время она жила в особняке Playboy в Беверли-Хиллз и считала, что известность издателя и его связи помогут привлечь внимание федеральных правоохранительных органов.

Она также заявила, что была «передана» одному из богатейших людей Азии Стэнли Хо - в файлах Эпштейна он фигурировал в том числе как «лидер китайской мафии».

По просьбе Кристиансен, которая рассчитывала на связи и влияние Хефнера в правоохранительных органах, основатель Playboy «неоднократно» связывался с ФБР для передачи информации. Согласно материалам дела, тогда бюро проигнорировало эти сведения.

Самого Хефнера также обвиняли в создании условий для сексуального насилия в 2022 году и принуждении к сексу - спустя пять лет после его смерти. В 10-серийном документальном фильме «Секреты Playboy» девушки, снимавшиеся для журнала, сообщали, что их принуждали к сексу, накачивали препаратами и наркотиками. Обвинения так и не дошли до суда.

Что рассказала Кристиансен

Одра Линн Кристиансен была Playmate of the Month - девушкой месяца Playboy - в октябре 2003 года. В материалах, приведенных в иске, говорится, что после появления ее фотосессии в журнале Эпштейн захотел с ней познакомиться.

Позднее, согласно ее заявлению, Кристиансен рассказала Хефнеру о произошедшем и попросила его обратиться в ФБР от ее имени.

В иске говорится, что Хефнер действительно несколько раз связывался с бюро, сообщая о Джеффри Эпштейне. Истцы утверждают, что несмотря на эти обращения, расследование не последовало.

ФБР связалось с ней только в 2020 году

Особое внимание в иске уделяется тому, что непосредственный контакт ФБР с Кристиансен произошел лишь в октябре 2020 года - примерно через 15 лет после предполагаемого обращения Хефнера.

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Разговор был отражен в отчете ФБР, который впоследствии оказался среди материалов судебного дела. Согласно этому документу, Кристиансен рассказала следователям, что с Эпштейном ее познакомили ее агенты и что он захотел встретиться с ней после выхода фотосессии Playboy.

История Кристиансен является лишь одним эпизодом гораздо более масштабного судебного спора.

В третьей редакции иска, рассматривавшейся федеральным судом Южного округа Флориды, 32 женщины обвинили правительство США в халатности, утверждая, что ФБР не выполнило собственные правила и процедуры по защите людей от сексуальной эксплуатации и торговли людьми Эпштейном.

Истцы утверждают, что правоохранительные органы получали информацию о преступлениях Эпштейна задолго до его ареста по федеральным обвинениям в 2019 году. В иске упоминаются сообщения о его предполагаемой деятельности начиная еще с 1990-х годов.

В апреле 2026 года федеральный суд отдельно отметил, что представленная декларация Кристиансен от 11 марта 2026 года не содержала достаточной конкретики относительно дат, времени и места предполагаемых контактов с агентами ФБР и их ответных действий.

Это означает, что заявления о том, что именно происходило после предполагаемых звонков Хефнера, пока остаются предметом судебного спора.

Почему история Кристиансен важна

Дело Эпштейна на протяжении многих лет сопровождалось вопросами о том, почему его преступления не были остановлены раньше.

Эпштейн впервые оказался в центре серьезного расследования во Флориде еще в 2000-х годах, в 2008 году признал вину по обвинениям на уровне штата и получил наказание, позволившее ему избежать более серьезного федерального преследования. В 2019 году ему вновь предъявили федеральные обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В августе того же года Эпштейн умер в нью-йоркской тюрьме.

История Кристиансен добавляет к этому хронологическому ряду еще один эпизод: если изложенные в судебных материалах утверждения подтвердятся, ФБР могло получить информацию о предполагаемом сексуальном насилии Эпштейна через одного из самых известных людей американской индустрии развлечений еще в 2005 году.

Однако на сегодняшний день это остается пока что не установленным судом фактом.