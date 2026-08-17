17 августа 2026, 10:57 Валерия Леонова

Основатель Playboy Хью Хефнер не раз сообщал ФБР о жалобах модели Playboy на Эпштейна

Основатель Playboy Хью Хефнер не раз сообщал ФБР о жалобах модели Playboy на Эпштейна

Основатель Playboy Хью Хефнер, как утверждается в материалах нового судебного иска, несколько раз связывался с ФБР в 2005 году после того, как экс-модель Playboy Одра Линн Кристиансен рассказала ему о сексуальном насилии и торговле людьми со стороны Джеффри Эпштейна, сообщает New York Post.

При этом федеральные агенты связались с самой женщиной только спустя 15 лет - уже после смерти Эпштейна.

Читайте нас также

Новые подробности появились в рамках иска группы потерпевших от Эпштейна к правительству США. В материалах дела утверждается, что Хефнер обращался в ФБР от имени Кристиансен, надеясь добиться расследования ее заявлений.

По данным издания, когда Кристиансен было 23 года, она сообщила Хефнеру об изнасиловании со стороны Эпштейна. В то время она жила в особняке Playboy в Беверли-Хиллз и считала, что известность издателя и его связи помогут привлечь внимание федеральных правоохранительных органов.

Она также заявила, что была «передана» одному из богатейших людей Азии Стэнли Хо - в файлах Эпштейна он фигурировал в том числе как «лидер китайской мафии».

По просьбе Кристиансен, которая рассчитывала на связи и влияние Хефнера в правоохранительных органах, основатель Playboy «неоднократно» связывался с ФБР для передачи информации. Согласно материалам дела, тогда бюро проигнорировало эти сведения.

Самого Хефнера также обвиняли в создании условий для сексуального насилия в 2022 году и принуждении к сексу - спустя пять лет после его смерти. В 10-серийном документальном фильме «Секреты Playboy» девушки, снимавшиеся для журнала, сообщали, что их принуждали к сексу, накачивали препаратами и наркотиками. Обвинения так и не дошли до суда.

Что рассказала Кристиансен

Одра Линн Кристиансен была Playmate of the Month - девушкой месяца Playboy - в октябре 2003 года. В материалах, приведенных в иске, говорится, что после появления ее фотосессии в журнале Эпштейн захотел с ней познакомиться.

Позднее, согласно ее заявлению, Кристиансен рассказала Хефнеру о произошедшем и попросила его обратиться в ФБР от ее имени.

В иске говорится, что Хефнер действительно несколько раз связывался с бюро, сообщая о Джеффри Эпштейне. Истцы утверждают, что несмотря на эти обращения, расследование не последовало.

ФБР связалось с ней только в 2020 году

Особое внимание в иске уделяется тому, что непосредственный контакт ФБР с Кристиансен произошел лишь в октябре 2020 года - примерно через 15 лет после предполагаемого обращения Хефнера.

Читайте Mixer
Основатель Playboy Хью Хефнер не раз сообщал ФБР о жалобах модели Playboy на Эпштейна

Тельцы, Овны, Рыбы и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на вторник 18 августа
Основатель Playboy Хью Хефнер не раз сообщал ФБР о жалобах модели Playboy на Эпштейна

Тест личности: выбери одну из трёх дверей и открой правду о себе
Основатель Playboy Хью Хефнер не раз сообщал ФБР о жалобах модели Playboy на Эпштейна

Ловушка для глаз: в этой уютной спальне спрятались 3 отличия - найдете все…
Основатель Playboy Хью Хефнер не раз сообщал ФБР о жалобах модели Playboy на Эпштейна

Тест: какую брошь приколоть к жакету? Выбор покажет, какую сторону…

Разговор был отражен в отчете ФБР, который впоследствии оказался среди материалов судебного дела. Согласно этому документу, Кристиансен рассказала следователям, что с Эпштейном ее познакомили ее агенты и что он захотел встретиться с ней после выхода фотосессии Playboy.

История Кристиансен является лишь одним эпизодом гораздо более масштабного судебного спора.

В третьей редакции иска, рассматривавшейся федеральным судом Южного округа Флориды, 32 женщины обвинили правительство США в халатности, утверждая, что ФБР не выполнило собственные правила и процедуры по защите людей от сексуальной эксплуатации и торговли людьми Эпштейном.

Истцы утверждают, что правоохранительные органы получали информацию о преступлениях Эпштейна задолго до его ареста по федеральным обвинениям в 2019 году. В иске упоминаются сообщения о его предполагаемой деятельности начиная еще с 1990-х годов.

В апреле 2026 года федеральный суд отдельно отметил, что представленная декларация Кристиансен от 11 марта 2026 года не содержала достаточной конкретики относительно дат, времени и места предполагаемых контактов с агентами ФБР и их ответных действий.

Это означает, что заявления о том, что именно происходило после предполагаемых звонков Хефнера, пока остаются предметом судебного спора.

Playmate Линн Кристиансен - справа.

Почему история Кристиансен важна

Дело Эпштейна на протяжении многих лет сопровождалось вопросами о том, почему его преступления не были остановлены раньше.

Эпштейн впервые оказался в центре серьезного расследования во Флориде еще в 2000-х годах, в 2008 году признал вину по обвинениям на уровне штата и получил наказание, позволившее ему избежать более серьезного федерального преследования. В 2019 году ему вновь предъявили федеральные обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В августе того же года Эпштейн умер в нью-йоркской тюрьме.

История Кристиансен добавляет к этому хронологическому ряду еще один эпизод: если изложенные в судебных материалах утверждения подтвердятся, ФБР могло получить информацию о предполагаемом сексуальном насилии Эпштейна через одного из самых известных людей американской индустрии развлечений еще в 2005 году.

Однако на сегодняшний день это остается пока что не установленным судом фактом.

 

Основатель Playboy Хью Хефнер не раз сообщал ФБР о жалобах модели Playboy на Эпштейна

Тельцы, Овны, Рыбы и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на вторник 18 августа
Основатель Playboy Хью Хефнер не раз сообщал ФБР о жалобах модели Playboy на Эпштейна

Тест личности: выбери одну из трёх дверей и открой правду о себе

В мире

6,7 млн лайков: комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram
17 августа, 12:03
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря». Но уже не главным героем
17 августа, 10:57
Основатель Playboy Хью Хефнер не раз сообщал ФБР о жалобах модели Playboy на Эпштейна
6,7 млн лайков: комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram
17 августа, 10:29 10:29
Колизей и римский Форум предлагают ночные экскурсии - из-за сильной жары
6,7 млн лайков: комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram
17 августа, 09:28 09:28
Ураган «Лала» бушует на Гавайях: есть погибший, обесточены и смыты тысячи домов
6,7 млн лайков: комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram
17 августа, 08:29 08:29
Землетрясение в Индонезии: число погибших выросло до 53, более пяти тысяч людей остались без жилья
6,7 млн лайков: комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram
16 августа, 20:57 20:57
Скотленд-Ярд случайно отправил в рассылку электронные адреса 143 предполагаемых жертв Мохамеда аль-Файеда
6,7 млн лайков: комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram
16 августа, 19:46 19:46
Gucci, семейная гостиная и тайная церемония: Роналду и Джорджина раскрыли подробности свадьбы
6,7 млн лайков: комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram
16 августа, 18:59 18:59
Несмотря на болезнь: Брюс Уиллис появился на свадьбе дочери
6,7 млн лайков: комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram
16 августа, 18:17 18:17
В Венгрии разбился польский автобус: погибли 12 паломников, десять человек тяжело ранены
6,7 млн лайков: комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram
16 августа, 17:00 17:00
Крупнейший лесной пожар в истории Бельгии приблизился к границе с Германией
6,7 млн лайков: комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram
16 августа, 16:25 16:25
6,7 млн лайков: комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram

Латвия

«Самый важный план - быть живым»: о чём говорил Ринкевич в Аглоне
17 августа, 11:27
Рига потратит 3,5 млн евро на «зеленые коридоры» в центре: что изменится на улицах
17 августа, 09:57
Электронный адрес в Латвии не будет доступен и в понедельник
«Самый важный план - быть живым»: о чём говорил Ринкевич в Аглоне
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
«Самый важный план - быть живым»: о чём говорил Ринкевич в Аглоне
17 августа, 07:58 07:58
Погода на этой неделе: больше дождей и меньше тепла
«Самый важный план - быть живым»: о чём говорил Ринкевич в Аглоне
16 августа, 17:39 17:39
Спасенные в Литве амурские тигры Снапейрс и Донюкс поселились в зоопарке Сигулды
«Самый важный план - быть живым»: о чём говорил Ринкевич в Аглоне
16 августа, 15:00 15:00
Дожди почти всю неделю: в Латвии станет прохладнее, возможны продолжительные ливни и грозы
«Самый важный план - быть живым»: о чём говорил Ринкевич в Аглоне
16 августа, 13:45 13:45
Кто вырастил самый большой помидор в Латвии? В Бренгули в конце августа пройдет Праздник томатов
«Самый важный план - быть живым»: о чём говорил Ринкевич в Аглоне
16 августа, 12:58 12:58
«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту
«Самый важный план - быть живым»: о чём говорил Ринкевич в Аглоне
16 августа, 12:18 12:18
Депутаты Сейма все-таки обсудят отмену компенсаций за жилье и транспорт
«Самый важный план - быть живым»: о чём говорил Ринкевич в Аглоне
16 августа, 11:38 11:38
«Золотая свая» на Даугаве может остаться памятником незавершенному проекту
«Самый важный план - быть живым»: о чём говорил Ринкевич в Аглоне
16 августа, 10:19 10:19
«Самый важный план - быть живым»: о чём говорил Ринкевич в Аглоне

ЧП

В Риге полиция остановила мужчину на инвалидном кресле с 5,49 промилле алкоголя
16 августа, 20:19
Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: в ДТП пострадали шесть человек, один погиб
В Риге полиция остановила мужчину на инвалидном кресле с 5,49 промилле алкоголя
16 августа, 18:17
В Венгрии разбился польский автобус: погибли 12 паломников, десять человек тяжело ранены
В Риге полиция остановила мужчину на инвалидном кресле с 5,49 промилле алкоголя
16 августа, 12:58
«Двое помогали, а тридцать снимали»: очевидец рассказал о ДТП на Авоту
12 августа, 19:57
Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
12 августа, 08:58
В Риге Mercedes на большой скорости перелетел через велополосу и врезался в территорию АЗС
11 августа, 11:58
Спустя почти 30 лет в Лас-Вегасе начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура
10 августа, 14:00
В Китае из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек
7 августа, 20:58
В Риге полиция остановила мужчину на инвалидном кресле с 5,49 промилле алкоголя

Бизнес

Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
17 августа, 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
12 августа, 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
25 июля, 12:58 12:58
Трамп пообещал ответить Евросоюзу пошлинами после нового многомиллиардного штрафа для Google
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
24 июля, 11:58 11:58
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
22 июля, 14:28 14:28
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
22 июля, 08:58 08:58
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев

Культура

Латвийская Православная Церковь приглашает в Крестный ход в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой: как стать участником
17 августа, 12:17
Звезда «Героев» и «Крика» Хейден Панеттьер умерла в 36 лет
Латвийская Православная Церковь приглашает в Крестный ход в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой: как стать участником
17 августа, 12:03
Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря». Но уже не главным героем
Латвийская Православная Церковь приглашает в Крестный ход в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой: как стать участником
16 августа, 15:43
Из музея на Сицилии похитили четыре произведения Антонелло да Мессина
16 августа, 13:12
Искушение глянцем и бездной в таллинском Fotografiska
16 августа, 10:58
Опасный идеал худобы снова оказался в центре голливудских споров
15 августа, 20:35
Редкий новый снимок Брюса Уиллиса: актер появился на свадьбе дочери Таллулы
14 августа, 20:05
Робби Уильямс признался, что у него диагностировали аутизм
14 августа, 19:42
Латвийская Православная Церковь приглашает в Крестный ход в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой: как стать участником

Mixer

Ловушка для глаз: в этой уютной спальне спрятались 3 отличия - найдете все за 20 секунд?
17 августа, 12:49
Тест: какое растение вы бы поставили на рабочий стол? Оно подскажет, чего вам сейчас не хватает, чтобы расцвести
Ловушка для глаз: в этой уютной спальне спрятались 3 отличия - найдете все за 20 секунд?
17 августа, 11:56
5 детективных сериалов, где напряжение нарастает с каждой серией
Ловушка для глаз: в этой уютной спальне спрятались 3 отличия - найдете все за 20 секунд?
17 августа, 11:41
Тельцы, Овны, Рыбы и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на вторник 18 августа
17 августа, 11:26
Кто твой космический защитник по знаку Зодиака - Сандалфон или Азраил?
17 августа, 10:55
Стручковая фасоль по-новому: 5 рецептов от быстрого гарнира до сытного ужина
17 августа, 10:32
Тельцы, Скорпионы, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на вторник 18 августа (+совет)
17 августа, 10:31
Тест личности: выбери одну из трёх дверей и открой правду о себе
17 августа, 10:19
Ловушка для глаз: в этой уютной спальне спрятались 3 отличия - найдете все за 20 секунд?

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
11 июня, 12:28
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации

Спорт

Лионель Месси решил вернуться в «Интер Майами» после похорон отца
16 августа, 19:46
Gucci, семейная гостиная и тайная церемония: Роналду и Джорджина раскрыли подробности свадьбы
Лионель Месси решил вернуться в «Интер Майами» после похорон отца
15 августа, 19:33
Граудиня и Самойлова поборются за бронзу чемпионата Европы
Лионель Месси решил вернуться в «Интер Майами» после похорон отца
15 августа, 19:03
Торрес - в ПСЖ, Ромеро - в «Атлетико»: Европа устроила большой трансферный день
15 августа, 15:38
Джефф Безос стал совладельцем «Ливерпуля»: миллиардер приобрел около 30% клуба
13 августа, 12:58
«ПСЖ» снова лучший в Европе: парижане во второй раз подряд выиграли Суперкубок УЕФА
12 августа, 19:30
Бриллиант от Роналду: загадка роскошного кольца Джорджины
12 августа, 13:30
Сегодня определится обладатель Суперкубка УЕФА: «Астон Вилла» против ПСЖ
12 августа, 08:28
Лионель Месси решил вернуться в «Интер Майами» после похорон отца
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас