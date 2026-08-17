На Лазурном берегу готовят эвакуацию из-за цунами: первые волны могут прийти за 10 минут

Отдых на Лазурном берегу обычно ассоциируется с пляжами, яхтами и спокойным Средиземным морем. Но этим летом туристы могут заметить там непривычные для Европы указатели: «Цунами», стрелки и маршруты, ведущие от моря в безопасные зоны.

На побережье Ниццы и соседних коммун установлено около 800 специальных знаков эвакуации. Это часть масштабной программы подготовки к природной угрозе, которую в Европе долгое время привыкли считать проблемой Японии, Индонезии или других стран Тихого океана.

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Причина не в том, что ученые ожидают цунами в ближайшие дни или месяцы. Никакого действующего предупреждения о цунами на Лазурном берегу сейчас нет.

Однако оценка UNESCO заставляет посмотреть на Средиземное море иначе: по статистическим расчётам организации, вероятность появления в Средиземноморском бассейне цунами высотой более одного метра в течение ближайших 30 лет близка к 100%.

Важно понимать, что означает эта цифра. Речь идёт не о том, что с вероятностью 100% огромная волна обрушится именно на Ниццу или Канны. Это вероятность возникновения такого события где-либо в Средиземном море на достаточно длинном временном отрезке.

Именно поэтому власти предпочитают готовиться заранее.

Ницца получила статус Tsunami Ready

В июне 2026 года агломерация Nice Côte d’Azur получила международное признание UNESCO Tsunami Ready.

За этим названием стоит вполне практический набор требований: должны существовать карты опасных зон, понятные пути эвакуации, места, куда люди смогут быстро подняться или отойти от берега, круглосуточная система оповещения и планы действий экстренных служб.

По всему местному побережью установлено почти 800 информационных и эвакуационных знаков, примерно 300 из них - непосредственно в Ницце. Определены около сотни безопасных точек, к которым должны направляться люди в случае тревоги.

И здесь время имеет решающее значение.

Если землетрясение произойдёт совсем рядом - например, в Лигурийском море, - первые волны при некоторых сценариях могут достичь берега менее чем за десять минут. Цунами, возникшему у побережья Северной Африки, потребуется больше времени - порядка часа или полутора.

Средиземное море уже переживало цунами

Опасность отнюдь не теоретическая.

23 февраля 1887 года сильное землетрясение в районе Лигурийского моря вызвало цунами. Исторические свидетельства рассказывают, как в районе Антиба и Канн море сначала отступило примерно на метр, а затем на берег пришла волна высотой почти два метра.

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Другой известный случай произошёл 16 октября 1979 года возле Ниццы. Подводный оползень вызвал локальное цунами, которое затронуло Ниццу, Антиб и Канны и привело к человеческим жертвам. Современные исследования называют восемь погибших.

В мае 2003 года сильное землетрясение у алжирского города Бумердес также породило цунами. Примерно через час с небольшим необычные колебания моря, сильные течения и повреждения лодок фиксировали уже во французских портах.

Так что представление о Средиземном море как о регионе, где цунами «не бывает», ошибочно.

Опасен не только высокий вал воды

Для человека слово «цунами» часто означает гигантскую стену воды, подобную той, что показывают кадры из Японии или Индонезии.

Но волна вовсе не обязана быть десятиметровой, чтобы представлять угрозу.

Во время цунами море может вести себя скорее как быстро наступающий поток: вода внезапно поднимается, проникает на берег и образует чрезвычайно сильное течение. Даже относительно небольшой подъём уровня способен сбивать людей с ног, уносить предметы и автомобили и разрушать лёгкие конструкции.

Поэтому на французском Средиземноморье зона эвакуации рассчитывается прежде всего по расстоянию от воды и высоте местности. Базовая зона включает территории ниже пяти метров над уровнем моря и примерно в пределах 200 метров от берега; возле устьев рек она может уходить дальше в глубь суши.

Не только Франция

Ницца - лишь часть более широкой европейской программы.

В июле 2026 года UNESCO сообщила, что испанский Кадис также получил статус Tsunami Ready. Аналогичная сеть быстро расширяется в Турции. Международная цель программы - добиться того, чтобы к 2030 году сообщества, находящиеся в зоне риска, имели планы предупреждения и эвакуации.

Получается любопытный парадокс: никто не знает, произойдёт ли следующее серьёзное средиземноморское цунами через год, через двадцать лет или гораздо позже.

Но если волна однажды действительно придёт, на некоторых участках побережья времени на раздумья будет всего несколько минут.

И именно поэтому на солнечных набережных Лазурного берега сегодня появляются знаки, которые ещё недавно показались бы здесь совершенно экзотическими.