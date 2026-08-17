Мопс Джинни Лу выиграл конкурс «Самая уродливая собака мира»

Спасённый мопс Джинни Лу, вывезенный из Южной Кореи, стал победителем 50‑го ежегодного конкурса «Самая уродливая собака мира» в Санта‑Розе, Калифорния.

Джинни Лу признана победительницей 50‑го ежегодного конкурса «Самая некрасивая собака мира» в Калифорнии, пишет euronews.com

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Спасённый мопс занял первое место на ярмарке округа Сонома в Санта‑Розе и принёс своей хозяйке Мишель Грейди приз в 5 000 долларов. Джинни Лу спасли в горах Южной Кореи, после чего её приютили и привезли в Калифорнию.

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На втором месте оказался альбинос, помесь померанского шпица и чихуахуа по кличке Пинки, а третье занял Отто, помесь чихуахуа, который выиграл 2 000 долларов.

Необычный конкурс призван привлечь внимание к преимуществам усыновления собак из приюта. Среди участников в этом году была Клара, 12‑летняя китайская хохлатая собака, которая приехала из Польши вместе со своей хозяйкой Марселиной Каспруш.

По словам Каспруш, денежный приз не был главной мотивацией для участия: она добавила, что если конкурс побудит хотя бы одного человека взять собаку из приюта, то они уже будут считать это победой.