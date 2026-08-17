17 августа 2026, 14:30

Мопс Джинни Лу выиграл конкурс «Самая уродливая собака мира»

Мопс Джинни Лу выиграл конкурс «Самая уродливая собака мира»

Спасённый мопс Джинни Лу, вывезенный из Южной Кореи, стал победителем 50‑го ежегодного конкурса «Самая уродливая собака мира» в Санта‑Розе, Калифорния.

Джинни Лу признана победительницей 50‑го ежегодного конкурса «Самая некрасивая собака мира» в Калифорнии, пишет euronews.com

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Спасённый мопс занял первое место на ярмарке округа Сонома в Санта‑Розе и принёс своей хозяйке Мишель Грейди приз в 5 000 долларов. Джинни Лу спасли в горах Южной Кореи, после чего её приютили и привезли в Калифорнию.

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На втором месте оказался альбинос, помесь померанского шпица и чихуахуа по кличке Пинки, а третье занял Отто, помесь чихуахуа, который выиграл 2 000 долларов.

Необычный конкурс призван привлечь внимание к преимуществам усыновления собак из приюта. Среди участников в этом году была Клара, 12‑летняя китайская хохлатая собака, которая приехала из Польши вместе со своей хозяйкой Марселиной Каспруш.

По словам Каспруш, денежный приз не был главной мотивацией для участия: она добавила, что если конкурс побудит хотя бы одного человека взять собаку из приюта, то они уже будут считать это победой.

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