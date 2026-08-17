17 августа 2026, 10:29 Валерия Леонова

Колизей и римский Форум предлагают ночные экскурсии - из-за сильной жары

Колизей и римский Форум предлагают ночные экскурсии - из-за сильной жары

Римский Колизей в августе принимает посетителей дольше обычного - власти Италии расширили вечерние часы работы одного из главных туристических символов страны, чтобы перераспределить потоки и дать путешественникам возможность осматривать памятник в более прохладное время суток.

Эксперимент с продлением работы крупных достопримечательностей стартовал 1 августа по инициативе Министерства культуры Италии, Министерства туризма и муниципалитета Милана. В Риме в программу включили Колизей и Пантеон, а в Милане - замок Сфорца. Одна из главных задач программы - перенести часть посещений с наиболее жарких часов на вечер.

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Колизей открыт по пятницам и субботам до 23:30

Согласно официальной информации итальянского Министерства культуры, в августе Колизей работает в дополнительные вечерние часы по пятницам и субботам - с 19:45 до 23:30. Таким образом, туристы получают возможность посетить амфитеатр уже после основной дневной жары.

Обычный летний график Археологического парка Колизея предусматривает работу с 8:30 до 19:15, при этом последний вход возможен в 18:15. Отдельно предлагаются ночные экскурсионные программы.

Что можно увидеть вечером

Официальная программа «Одна ночь в Колизее» позволяет посетителям осмотреть арену амфитеатра и его подземные помещения. Это отдельный формат экскурсии, который отличается от обычного дневного посещения.

Еще одна вечерняя программа действует в Римском форуме. Экскурсия «Одна ночь в Римском форуме» проходит по пятницам с 19:30 до 22:00, последний вход - в 20:30. Маршрут включает Виа Сакра, центральную часть Форума, Дом весталок и храм Весты. Продолжительность экскурсии составляет около 75 минут, а в одной группе может быть не более 25 человек.

Таким образом, вечерняя программа в Риме позволяет туристам не просто избежать наиболее жаркого времени дня, но и увидеть античные памятники в совершенно другой атмосфере - после захода солнца, при искусственном освещении и значительно меньшем воздействии прямых солнечных лучей.

Италия переживает очередную волну жары

Продление вечернего режима происходит на фоне продолжительной жары. По данным ANSA, нынешняя волна стала самой продолжительной из четырех крупных волн жары, которые наблюдались в Италии в 2026 году. Специалисты связывают увеличение продолжительности подобных периодов в том числе с изменением климата.

Итальянское Министерство здравоохранения в летний период ежедневно отслеживает ситуацию в 27 городах страны, включая Рим. Система предупреждения учитывает не только температуру воздуха, но и продолжительность периода экстремальной жары, влажность и другие факторы, влияющие на здоровье людей.

Проблема особенно актуальна для крупных археологических комплексов, где посетителям приходится проводить много времени под открытым небом. В самом Археологическом парке Колизея летом также усиливаются меры безопасности: ранее администрация сообщала о работе медицинских постов и установке систем распыления воды в местах большого скопления людей.

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Ночные достопримечательности - не только в Колизее

Вечерние программы этим летом появились и на других исторических объектах Рима.

В частности, в Термах Каракаллы проходит программа Notturno Imperiale. В июле и августе несколько вечерних мероприятий уже состоялись, причем первые даты были полностью распроданы. Следующие посещения запланированы на 19 и 26 сентября, а также на 15 октября. Программа предусматривает работу комплекса с 19:30 до 22:45, последний вход - в 21:45.

Еще одним вариантом остается вечерняя экскурсия по Римскому форуму. Она позволяет пройти по Виа Сакра и осмотреть центральную часть античного комплекса без дневного солнцепека.

В Милане туристов приглашают в кино под открытым небом

Похожая тенденция наблюдается и в Милане, где летняя культурная программа также рассчитана преимущественно на вечернее время.

В городе проходит 37-й сезон фестиваля AriAnteo, объединяющего кинотеатры под открытым небом на четырех площадках: Palazzo Reale, Fabbrica del Vapore, Chiostro dell’Incoronata и CityLife.

Сезон стартовал 1 июня. Разные площадки работают до конца августа или сентября: AriAnteo в Palazzo Reale - до 14 сентября, Fabbrica del Vapore - до 27 сентября, CityLife - до 27 сентября, а площадка Incoronata - до 30 августа.

Организаторы отмечают, что показы начинаются после захода солнца или около 21:30-21:45 в зависимости от площадки и времени года. В программу входят итальянские и международные фильмы, премьеры, фестивальные картины и специальные мероприятия.

 

Колизей и римский Форум предлагают ночные экскурсии - из-за сильной жары

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