Джонни Депп может вернуться в «Пираты Карибского моря». Но уже не главным героем

Джонни Депп снова может подняться на борт «Черной жемчужины». Продюсер «Пиратов Карибского моря» Джерри Брукхаймер подтвердил, что создатели франшизы ведут переговоры с актером о его возвращении в роли капитана Джека Воробья.

Однако на этот раз знаменитый пират, вероятно, уже не будет главным героем истории.

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Для поклонников одной из самых успешных голливудских франшиз это стало неожиданным поворотом. Последний фильм серии вышел еще в 2017 году, а разговоры о шестой части продолжаются уже несколько лет.

Теперь впервые появилось достаточно конкретное подтверждение того, что проект действительно движется вперед.

«Мы разговариваем с Джонни»

Продюсер Джерри Брукхаймер рассказал Deadline, что переговоры с Деппом идут одновременно с работой над сценарием.

По словам продюсера, команда «разговаривает с Джонни Деппом», работает над сценарием и надеется довести проект до производства.

Это пока не означает, что контракт подписан. Но слова Брукхаймера - наиболее четкий сигнал за последнее время о возможном возвращении Деппа к образу Джека Воробья.

Актер играл капитана во всех пяти предыдущих фильмах серии, начиная с «Проклятия Черной жемчужины» в 2003 году.

Джек Воробей может стать второстепенным персонажем

Самая интересная деталь заключается в том, что шестые «Пираты Карибского моря» могут оказаться не прямым продолжением истории в привычном понимании.

По данным источников, знакомых с проектом, новая картина должна сделать акцент на новых персонажах, а Джек Воробей может появиться уже как второстепенный герой.

Таким образом, Disney, похоже, хочет одновременно решить две задачи: сохранить узнаваемое лицо франшизы и дать ей возможность двигаться дальше без полного возвращения к старой формуле.

Для Деппа это может быть особенно интересным вариантом. Актер вновь появится в знакомом образе, но история уже не будет целиком зависеть от его персонажа.

Почему «Пиратов» пришлось перезапускать

Франшиза находится в подвешенном состоянии с 2017 года.

Пятый фильм - «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» - вышел в прокат семь лет после предыдущей части. Он собрал около 796 млн долларов по всему миру, но оказался самым слабым фильмом серии по североамериканским кассовым сборам.

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При этом вся франшиза оставалась чрезвычайно прибыльной. Пять фильмов с Деппом в общей сложности принесли более 4,5 млрд долларов мирового проката.

Для Disney это слишком крупный бренд, чтобы окончательно от него отказаться.

Поэтому студия несколько лет рассматривала разные варианты продолжения - от прямого сиквела до своего рода перезапуска с новым поколением персонажей.

Что произошло с проектом Марго Робби

Ранее одним из наиболее обсуждаемых вариантов была новая история во вселенной «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби в главной роли.

Однако проект пережил несколько изменений. Брукхаймер ранее рассказывал, что существовало несколько вариантов сценария, а направление франшизы менялось.

Теперь же, судя по новым сведениям, студия делает ставку на более широкий ансамблевый фильм, в котором могут появиться как новые герои, так и знакомый зрителям Джек Воробей.

При этом окончательный состав актеров и сюжет шестой части пока не объявлены.

Образ Джека Воробья стал практически неотделим от самой франшизы.

Именно Депп превратил героя, который первоначально задумывался как один из персонажей приключенческой пиратской истории, в одного из самых узнаваемых героев современного массового кино.

За роль в первом фильме актер получил номинацию на «Оскар», а сам Джек Воробей стал центральной фигурой последующих частей.

Возможное появление Деппа в ограниченной роли может оказаться компромиссным решением.

Когда выйдут новые «Пираты»

Пока ответа на этот вопрос нет. Сценарий шестого фильма еще находится в разработке, а переговоры с Деппом продолжаются. Ни дата начала съемок, ни дата премьеры официально не объявлены.