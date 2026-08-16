В Венгрии разбился польский автобус: погибли 12 паломников, десять человек тяжело ранены

Польский туристический автобус с 59 пассажирами съехал с автомагистрали М3 на востоке Венгрии и перевернулся. Погибли 12 человек, не менее десяти получили тяжелые травмы. Полиция задержала водителя и выясняет обстоятельства аварии, сообщает Reuters.

Катастрофа произошла около 1:00 ночи в воскресенье, 16 августа, возле города Мезекерестеш, примерно в 140 километрах к востоку от Будапешта. Автобус с польскими номерами двигался по автомагистрали М3, когда внезапно съехал с дороги в кювет и перевернулся.

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В автобусе находились 57 пассажиров и два водителя. Все пассажиры были гражданами Польши, большинство - жители Подкарпатского воеводства, сообщают Reuters и AP. Они возвращались домой после паломнической поездки в Междугорье - католический паломнический центр в Боснии и Герцеговине.

По предварительной версии венгерской полиции, водитель мог уснуть за рулем, из-за чего автобус потерял управление и покинул проезжую часть. Водитель выжил и был взят под стражу. Окончательные причины аварии установит расследование.

Масштаб разрушений оказался серьезным: автобус перевернулся в придорожном кювете, часть пассажиров оказалась зажата под машиной. Для подъема автобуса спасателям потребовалась тяжелая техника и краны.

Пострадавших доставили в больницы нескольких городов, в том числе Эгера, Дебрецена и Мишкольца. По последним данным, как минимум десять человек находятся в тяжелом состоянии.

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После аварии автомагистраль М3 в районе происшествия была перекрыта. Спасатели занимались эвакуацией пассажиров и извлечением людей из поврежденного автобуса, а полиция начала расследование обстоятельств трагедии.

Польские власти также подключились к расследованию и оказанию помощи пострадавшим. Польское министерство иностранных дел поддерживает связь с венгерскими властями и оказывает консульскую помощь гражданам страны.

Президент Польши Кароль Навроцкий выразил глубокое сожаление в связи с трагедией и заявил, что мысленно находится вместе с семьями и близкими погибших.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также выразил соболезнования родственникам погибших и поблагодарил спасателей и сотрудников экстренных служб, участвовавших в ликвидации последствий аварии.

Трагедия произошла всего через несколько дней после другой крупной аварии с польскими паломниками: в августе 2022 года автобус, следовавший из Польши в Меджугорье, разбился в Хорватии. Тогда погибли 12 человек и еще 32 получили травмы.

Расследование аварии в Венгрии продолжается.