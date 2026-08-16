В Польше открыли самую высокую в Европе статую Девы Марии

В праздник Успения Пресвятой Девы Марии, который католики и протестанты отмечают 15 августа, в деревне Конотопе в Куявско-Поморском воеводстве центральной Польши состоялось торжественное открытие 55-метровой статуи Девы Марии, которая теперь считается самой высокой статуей Богородицы в Европе, сообщает АР.

Статуя была возведена по инициативе польского предпринимателя Романа Каркосика и его жены Гражины. По данным польских СМИ, стоимость проекта оценивается примерно в 100 млн злотых (около 23 млн евро).

Читайте нас также Google News Facebook

Высота нового монумента превышает высоту знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро - около 38 метров вместе с постаментом. Она также выше статуи Христа-Царя в польском Свебодзине, высота которой вместе с постаментом составляет около 52 метров.

При этом самая высокая статуя Девы Марии в мире находится на Филиппинах. Ее высота составляет около 98 метров. Таким образом, польский монумент стал крупнейшим в Европе, но не в мире.

В основании польской статуи находится постамент в форме короны высотой около 15 метров. Он также выполняет функцию смотровой площадки.

Читайте

Местные власти надеются, что новый монумент привлечет в Конотопе больше туристов и паломников и станет важной достопримечательностью региона. Статуя расположена рядом с санктуарием Скорбящей Божьей Матери, который уже привлекает паломников.

Конотопе - небольшая деревня, однако появление 55-метрового монумента уже сделало ее известной далеко за пределами региона.

Торжественное открытие и освещение статуи состоялось в праздник Успения Пресвятой Девы Марии. На церемонии присутствовали сотни людей, в том числе бывший президент Польши Лех Валенса.