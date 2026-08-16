16 августа 2026, 20:57 Валерия Леонова

Скотленд-Ярд случайно отправил в рассылку электронные адреса 143 предполагаемых жертв Мохамеда аль-Файеда

Скотленд-Ярд случайно отправил в рассылку электронные адреса 143 предполагаемых жертв Мохамеда аль-Файеда

Скотленд-Ярд извинился перед 143 женщинами, заявившими о сексуальном насилии со стороны покойного египетского бизнесмена и бывшего владельца Harrods Мохамеда аль-Файеда. Полиция по ошибке отправила им письмо так, что получатели увидели электронные адреса друг друга.

Ошибка произошла при рассылке очередного обновления о ходе расследования. Вместо скрытой копии адреса получателей были указаны в открытом поле письма. В результате 143 женщины получили доступ к адресам электронной почты других участниц расследования.

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Лондонская полиция признала произошедшее нарушением конфиденциальности и принесла официальные извинения. О случившемся также уведомили британский регулятор по защите персональных данных - Information Commissioner’s Office (ICO). По данным The Guardian, полиция назвала причиной произошедшего человеческую ошибку.

Утечка произошла в тот момент, когда полиция продолжает расследование в отношении людей, которые могли помогать Аль-Файеду совершать преступления или способствовать им.

В марте Metropolitan Police сообщала, что в рамках расследования четыре человека были допрошены с официальным предупреждением. Их подозревали, в частности, в содействии изнасилованиям и сексуальным преступлениям, а также в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Арестов на тот момент произведено не было.

По свежим данным, о которых сообщает The Guardian, число подозреваемых, допрошенных в рамках расследования, достигло семи человек. Само расследование, получившее название Operation Cornpoppy, продолжается.

При этом полиция продолжает принимать заявления. Еще в марте Metropolitan Police сообщала, что 154 человека уже рассказали правоохранителям о предполагаемых изнасилованиях, сексуальных нападениях, сексуальной эксплуатации и торговле людьми, связанных с Аль-Файедом.

Что известно о масштабах обвинений

Скандал вокруг Аль-Файеда приобрел широкий общественный резонанс в 2024 году после выхода документального фильма BBC, в котором бывшие сотрудницы Harrods рассказали о сексуальном насилии и других преступлениях со стороны предпринимателя.

После публикации этих свидетельств в полицию и к юристам стали обращаться новые женщины. По данным The Guardian, общее количество заявлений, связанных с Аль-Файедом, уже превышает 400. Они охватывают период с 1977 по 2014 год и включают обвинения в изнасилованиях, торговле людьми и других формах сексуального насилия.

Сам Аль-Файед умер в Лондоне в 2023 году в возрасте 94 лет, поэтому привлечь его к уголовной ответственности уже невозможно. Именно поэтому нынешнее расследование полиции сосредоточено в том числе на людях, которые могли знать о его действиях, помогать ему или способствовать совершению преступлений. Metropolitan Police прямо заявляла, что намерена установить роль возможных соучастников.

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Harrods уже выплатил компенсации

Отдельно развивается гражданский процесс вокруг бывшего бизнеса Аль-Файеда.

После появления многочисленных обвинений Harrods, которым Аль-Файед владел с 1985 по 2010 год, создал специальную программу компенсаций для пострадавших. По данным The Wall Street Journal, к марту 2026 года было подано более 260 заявлений, около 100 из них уже урегулированы.

Программа предусматривала различные виды выплат. В зависимости от обстоятельств дела компенсация могла включать до 200 тысяч фунтов стерлингов базовой выплаты, до 150 тысяч фунтов за последствия для трудовой деятельности, а также дополнительные суммы и расходы на лечение.

Срок приема новых заявлений по основной программе завершился 31 марта 2026 года, однако Harrods заявляет, что его обязательства по рассмотрению связанных с Аль-Файедом претензий этим не заканчиваются.

Одновременно Harrods пытается добиться через суд изменения структуры управления наследством Аль-Файеда и рассчитывает получить от его имущества средства для покрытия связанных с обвинениями расходов.

Аль-Файед умер в Лондоне в 2023 году в возрасте 94 лет. Свое состояние он заработал, владея английским футбольным клубом «Фулхэм», парижским отелем Ritz и лондонским универмагом Harrods, сообщает Euronews.

Сын бизнесмена Доди считался любовником принцессы Дианы и погиб вместе с ней в автомобильной катастрофе в 1997 году.

Почему произошедшее вызвало новую критику

Случай с электронной рассылкой особенно чувствителен, поскольку речь идет о людях, которые уже стали участниками сложного и потенциально травмирующего расследования.

Полиция подчеркнула, что понимает возможный вред от раскрытия персональных данных и принесла пострадавшим извинения. Однако сама утечка стала новой проблемой для Metropolitan Police, которая и без того подвергалась критике за то, как в прошлом реагировала на первые сообщения о поведении Аль-Файеда.

Расследование продолжается, а полиция призывает людей, располагающих информацией о предполагаемых преступлениях Аль-Файеда или возможных помощниках предпринимателя, обращаться к правоохранителям.

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