Опасный идеал худобы снова оказался в центре голливудских споров

Внешность Дженны Ортеги после нового интервью стала предметом оживленного обсуждения в соцсетях. Поклонники обратили внимание на заметно изменившуюся фигуру актрисы и заговорили о болезненной худобе, сравнивая ее с Арианой Гранде.

Ортега, известная по сериалу «Венсдей» и фильму «Крик», дала интервью Esquire, после которого в сети появились многочисленные комментарии о ее внешности. Некоторые пользователи признались, что обеспокоены тем, насколько сильно похудела актриса.

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Особое внимание привлекло то, что на ее фигуре стали заметны кости. В соцсетях внешность Ортеги начали сравнивать с нынешним обликом Арианы Гранде, чье резкое похудение также уже некоторое время вызывает споры и тревогу публики. «Следующая Ариана Гранде», - написала одна из пользовательниц X.

При этом сама Ортега не говорила, что принимает препараты для снижения веса или собирается их использовать. Обсуждение ее фигуры возникло на фоне растущего интереса Голливуда к средствам на основе GLP-1, которые применяются для лечения ожирения и становятся все доступнее.

Гораздо больше вопросов вызывает признание актрисы о собственном отношении к еде в детстве. Ортега рассказала, что в начале карьеры могла проводить целый день без еды и воды, поскольку боялась доставить неудобства окружающим.

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«Я так боялась стать обузой для других, поэтому не просила даже глотка воды. Я могла целый день не есть и не пить, потому что не хотела никому мешать», - рассказала актриса.

Теперь часть поклонников предполагает, что напряженный рабочий график по-прежнему может заставлять Ортегу ставить съемки выше собственного самочувствия. Однако сама актриса не связывала свою нынешнюю внешность с ограничениями в питании или использованием препаратов для похудения.

На этом фоне история Ортеги вновь поднимает вопрос о том, куда движутся современные стандарты красоты. Еще недавно обсуждение экстремальной худобы касалось отдельных звезд, а теперь подобные изменения внешности все чаще становятся предметом массового внимания.