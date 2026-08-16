Несмотря на болезнь: Брюс Уиллис появился на свадьбе дочери

Брюс Уиллис появился на свадьбе своей младшей дочери Таллулы. 71-летний актер, который в последние годы практически не бывал на публике из-за фронтотемпоральной деменции, присутствовал на торжестве и сфотографировался вместе с дочерью и мужем, музыкантом Джастином Эйси.

Свадьба состоялась 8 августа в Сан-Вэлли, штат Айдахо, на территории семейного ранчо. Церемония была камерной, а эксклюзивные фотографии с праздника опубликовал журнал Vogue. На одном из наиболее трогательных кадров Брюс Уиллис, в льняной рубашке и соломенной шляпе, стоит рядом с молодоженами, а Таллула обнимает отца.

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Появление актера стало особенно значимым на фоне его состояния здоровья. В 2022 году семья сообщила, что у Уиллиса диагностировали афазию, а в 2023 году стало известно о диагнозе фронтотемпоральной деменции. После этого актер практически полностью отошел от публичной жизни.

Для Таллулы присутствие отца на свадьбе оказалось особенно важным. Еще в 2023 году она рассказывала Vogue о том, как тяжело переживала мысль, что из-за болезни отец может не присутствовать на ее свадьбе.

На новых фотографиях Брюс выглядит спокойно и улыбается рядом с дочерью и ее мужем. На торжестве присутствовали также мать Таллулы Деми Мур и ее сестры Румер и Скаут.

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Таллула Уиллис и Джастин Эйси начали встречаться в 2023 году, а в декабре 2024 обручились. О помолвке дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур объявила в социальных сетях, опубликовав фотографии с возлюбленным и с обручальным кольцом.

Для свадьбы 32-летняя Таллула выбрала эксклюзивное платье Balenciaga, созданное креативным директором модного дома Пьерпаоло Пиччоли. На изготовление платья ушло более 700 часов работы.

Свадебный образ был дополнен длинной фатой и украшениями, а дизайн платья включал скульптурный вырез, вдохновленный одним из образов Деми Мур.

Сама церемония прошла в семейной атмосфере, а фотографии, опубликованные в Vogue, показали, насколько тесно все члены семьи Уиллиса и Мур продолжают поддерживать друг друга.