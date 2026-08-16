16 августа 2026, 17:00 Наталья Гудемчук

Крупнейший лесной пожар в истории Бельгии приблизился к границе с Германией

Крупнейший лесной пожар в истории Бельгии приблизился к границе с Германией

Крупнейший в современной истории Бельгии лесной пожар в природном заповеднике Высокий Фенн (Hohes Venn) продолжает распространяться в сторону Германии. Фронт огня находится примерно в трех километрах от границы, а жителям трех районов немецкого города Моншау рекомендовали покинуть дома из-за угрозы сильного задымления, сообщает немецкий портал DW.

Пожарная служба Моншау приведена в состояние полной готовности. В городе также готовят меры на случай перехода огня на территорию Германии, чтобы немедленно начать тушение.

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Пожар в бельгийском Высоком Фенне начался днем 14 августа и его до сих пор не удается взять под контроль. Площадь лесного пожара превысила 2,7 тыс. гектаров. Борьба с огнем ведется с воздуха и на земле.

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Около 600 жителей бельгийских общин Сурброд и Бютгенбах также призвали покинуть свои дома.

В район пожара стянуты многочисленные пожарные расчеты из разных регионов страны. К тушению также привлечены военнослужащие, полицейские и фермеры.

После стремительного распространения огня Бельгия активировала Механизм гражданской защиты Европейского союза. В рамках этого механизма в район бедствия направлены три вертолета и два самолета-амфибии.

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