Gucci, семейная гостиная и тайная церемония: Роналду и Джорджина раскрыли подробности свадьбы

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес раскрыли подробности своей тайной свадьбы, которая состоялась 11 августа в Португалии. После почти десяти лет отношений пара официально стала мужем и женой на камерной гражданской церемонии в Кашкайше, недалеко от Лиссабона. На свадьбе присутствовали пятеро детей пары.

Эксклюзивные фотографии и подробности торжества опубликовал Vogue. По словам Джорджины, свадьба получилась именно такой, какой она ее представляла: интимной, наполненной любовью и посвященной семье. На следующий день после церемонии она призналась: «Я не могла сдержать слез».

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Почему они решили отказаться от большой свадьбы

Пара выбрала для церемонии не роскошный отель или дворец, а гостиную в собственном доме под Лиссабоном. Именно там семья обычно завтракает, обедает и ужинает.

Для Джорджины в этом был особый смысл. Она хотела, чтобы спустя десятилетия дети могли смотреть на место, где состоялась свадьба их родителей, и вспоминать этот день.

«Через 30 лет я хочу, чтобы дети подумали: что-то чудесное произошло за этим столом - свадебные клятвы наших родителей», - объяснила она Vogue.

При этом Джорджина рассказала, что в детстве представляла свадьбу совершенно иначе - с огромным замком, каретой, длинным платьем и короной с бриллиантами. Теперь, по ее словам, все это уже есть в повседневной жизни семьи, а потому гораздо более ценным оказалось что-то действительно личное и семейное.

Португальский Jornal de Notícias нашел свидетельство о регистрации брака. Согласно ему, невеста фамилию не поменяла - осталась Родригес. Еще известно, что регистратор специально приехала из Порту к Роналду и Джорджине домой.

В свидетельство о браке также указывается, что пара сохраняет свое постоянное место жительства в Эр‑Рияде (Саудовская Аравия).

На свадьбе было четыре свидетеля - друг Криштиану португальца со времен «Спортинга» Мигель Пайшау, телеведущая и сестра невесты Ивана Родригес, а еще супружеская пара из Испании ювелир Хосе Родригес Сангиль и Моника Гонсалес Мартинес. По информации местных медиа, у Хосе есть ювелирный бизнес.

Brunswick Group сообщил, что присутствовало лишь пятеро гостей - дети Криштиану и Джорджины Криштиану‑младший, Ева, Матео, Алана Мартина и Белла Эсмеральда. При этом ни матери, ни брата, ни сестер португальца на церемонии не было.

Первый сын Роналду - Криштиану‑младший - родился в 2010 году от неизвестной матери. В 2017 году у Роналду появились близнецы Ева и Матео, рожденные от суррогатной матери. Позднее Джорджина родила футболисту двух дочерей - Алану Мартину и Беллу Эсмеральду.

Наряды с особым смыслом

Для свадебной церемонии Роналду и Родригес выбрали Gucci - и это было далеко не случайностью.

Именно в магазине Gucci в Мадриде Джорджина работала, когда в 2016 году познакомилась с будущим мужем. Таким образом, выбор бренда спустя десять лет стал своеобразным символическим возвращением к началу их истории.

Джорджина появилась в белом шелковом костюме с юбкой и туфлях с фирменной серебристой деталью. Роналду выбрал светло-бежевый хлопковый костюм и лоферы.

Креативный директор Gucci Демна назвал возможность создать свадебные образы пары «красивым заскнутым кругом» - история их любви действительно началась с Gucci.

На этом торжественная часть дня не закончилась. После церемонии супруги отправились в святилище Фатимской Богоматери, расположенное примерно в часе езды.

Небольшую часовню для пары закрыли от посторонних, а священник дал им благословение.

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Такой выбор вполне соответствовал желанию Роналду избежать внимания публики. «Я стараюсь избегать мест, где есть толпы», - объяснил футболист.

По данным Associated Press, сама свадьба прошла в Кашкайше. Представители футболиста подчеркнули, что это был частный и очень личный момент, проведенный вместе с детьми.

Медового месяца не будет

Отдельного свадебного путешествия у супругов пока не запланировано.

Причина вполне практическая: уже 15 августа Роналду должен был начать новый спортивный сезон в составе саудовского «Аль-Насра».

Впрочем, футболист не считает это проблемой. «Каждый день - это медовый месяц», - заявил Роналду.

Несмотря на камерную церемонию, Джорджина не исключает, что у пары еще будет большое свадебное торжество.

По ее словам, в будущем они хотят устроить праздник для семьи и друзей. Нынешний год оказался слишком насыщенным из-за работы, соревнований и детей, поэтому пара решила не откладывать официальное оформление отношений, особенно учитывая приближение десятилетия с момента их знакомства.

Роналду и Родригес впервые встретились в 2016 году в Мадриде, а отношения публично подтвердили в начале 2017-го. В августе 2025 года Джорджина объявила об их помолвке.

На вопрос о том, изменит ли брак их отношения, оба ответили, что в повседневной жизни практически ничего не изменится. Однако Роналду отметил, что сам статус мужа и жены все же означает переход на новый уровень.

У пары сейчас пятеро детей. При этом супруги не исключают, что семья в будущем может стать еще больше. Роналду подчеркнул, что никогда не говорит «никогда», а Джорджина призналась, что еще один ребенок сейчас был бы слишком большой нагрузкой, но не исключила такую возможность в будущем.

Jornal de Notícias сообщил, что пара заключила брачный договор. Его оформили и подписали в нотариальной конторе Лиссабона за день до свадьбы. Договор установил режим раздельной собственности супругов. Это значит, что у пары не будет общего имущества после свадьбы: у каждого сохраняется свое право на собственность - так было и до брака.

Новый сезон

В интервью затронули и футбольное будущее 41-летнего Роналду.

Португалец признался, что нынешний сезон, вероятно, станет последним годом его футбольной карьеры. При этом он хочет завершить выступления так, чтобы после него осталось «впечатляющее наследие».

Роналду недавно в шестой раз сыграл за сборную Португалии на чемпионате мира, а сейчас готовится к новому сезону в Саудовской Аравии. Reuters также отмечает, что футболист остается одним из самых титулованных игроков своего поколения и пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Таким образом, свадьба Роналду и Джорджины оказалась противоположностью классическому празднику мировых знаменитостей: никаких огромных банкетных залов, толп гостей и демонстративной роскоши - только дом, дети, семья и люди, которые сопровождают их историю почти десять лет.

И, судя по словам Джорджины, именно такой она и хотела ее видеть.