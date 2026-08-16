6,7 млн лайков: комментарий Роналду под постом Месси стал самым популярным в истории Instagram

Комментарий португальского футболиста Криштиану Роналду под публикацией аргентинца Лионеля Месси в Instagram набрал 6,7 млн лайков, установив рекорд социальной сети по числу отметок «Нравится» у комментария.

Роналду написал комментарий под постом Месси, сообщающем о смерти его отца Хорхе Месси, который скончался 8 августа после продолжительной болезни.

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12 августа Месси опубликовал совместную фотографию с отцом и написал: «Я люблю тебя, папа».

В ответных комментариях пользователи выражали поддержку футболисту.

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Роналду также обратился к своему давнему сопернику: «Крепко обнимаю тебя и твою семью в это трудное время, Лео. Держись».

Предыдущий рекорд Instagram по числу лайков у комментария также принадлежал Роналду. Его комментарий под публикацией Килиана Мбаппе о переходе в мадридский «Реал» набрал 6,1 млн лайков.

Таким образом, Роналду увеличил собственный рекорд примерно на 600 тысяч лайков.