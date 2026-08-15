15 августа 2026, 18:23

Выдал себя за инвестора с $50 млрд: Манджионе рассказал, как готовил убийство

Выдал себя за инвестора с $50 млрд: Манджионе рассказал, как готовил убийство

Луиджи Манджионе, обвиняемый в громком убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, впервые официально признал, что именно он стрелял в топ-менеджера на Манхэттене.

28-летний Манджионе в пятницу, 14 августа, признал себя виновным по двум федеральным обвинениям в преследовании, повлекшем смерть. Выступая перед судьей федерального суда Нью-Йорка Маргарет Гарнетт, он подробно рассказал о подготовке нападения.

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«Я застрелил господина Томпсона на Манхэттене, и он умер», - заявил Манджионе.

Он также признал, что понимал незаконность своих действий и осознавал, что они могут привести к смерти или серьезным травмам.

Выдал себя за миллиардного инвестора

В своем заявлении Манджионе рассказал, что несколько лет страдал от сильных болей после серьезной травмы спины и сталкивался с трудностями при взаимодействии с американской системой медицинского страхования.

В какой-то момент он узнал, что UnitedHealthcare собирается провести 4 декабря 2024 года ежегодную конференцию для инвесторов в Нью-Йорке. Однако точное место ее проведения публично не раскрывалось.

Тогда Манджионе связался с компанией, представившись потенциальным инвестором, управляющим активами более чем на 50 млрд долларов, и попросил сообщить ему подробности мероприятия.

По его словам, ответ он получил менее чем через час.

После этого Манджионе выяснил, где пройдет конференция, прибыл в Нью-Йорк и начал следить за местами, которые посещал Томпсон.

По материалам федерального обвинения, он приехал в город более чем за неделю до убийства.

Манджионе также сообщил суду, что использовал 3D-принтер при изготовлении оружия, которое затем взял с собой в Нью-Йорк.

Нападение произошло ранним утром

Брайан Томпсон был застрелен утром 4 декабря 2024 года возле отеля в центре Манхэттена, где должна была состояться конференция инвесторов UnitedHealthcare.

По версии следствия, около 6:45 утра нападавший дождался появления Томпсона, подошел к нему сзади и несколько раз выстрелил.

50-летний руководитель страховой компании погиб.

После убийства стрелок скрылся, а его поиски продолжались пять дней. Манджионе задержали 9 декабря в городе Алтуна в Пенсильвании. При нем обнаружили поддельное водительское удостоверение, оружие и другие предметы, которые следствие связало с нападением.

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Прокуратура будет требовать пожизненного срока

Манджионе признал вину по двум федеральным пунктам: межштатному преследованию, повлекшему смерть, и преследованию с использованием средств межштатной связи, также закончившемуся смертью.

Каждый из них предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Важно, что Манджионе не заключал сделку с федеральной прокуратурой. Обвинение не обещало ему смягчения наказания в обмен на признание.

Федеральные прокуроры уже сообщили, что намерены просить для него максимальный срок - пожизненное заключение.

Приговор должен быть оглашен 18 декабря 2026 года.

Вдова Брайана Томпсона присутствовала в зале суда вместе с другими членами семьи. Когда Манджионе признал, что застрелил ее мужа, она расплакалась.

Позже семья Томпсона назвала признание вины «важным шагом на пути к правосудию».

Признание может неожиданно помочь Манджионе

При этом федеральное дело - только одна часть истории.

В суде штата Нью-Йорк Манджионе отдельно обвиняется в убийстве второй степени и преступлениях, связанных с оружием. Начало процесса было назначено на 8 сентября.

Однако практически сразу после признания вины в федеральном суде его адвокаты потребовали прекратить дело штата.

Защита утверждает, что Манджионе нельзя повторно судить за те же действия, за которые он уже признал себя виновным на федеральном уровне.

И этот аргумент может оказаться серьезным. Законодательство штата Нью-Йорк предоставляет более широкую защиту от двойного уголовного преследования, чем федеральные нормы.

Несколько американских юристов уже заявили, что запланированный на сентябрь процесс теперь как минимум окажется под вопросом.

Прокуратура Манхэттена сдаваться не собирается и заявляет, что будет добиваться продолжения дела.

Таким образом, признание Манджионе фактически завершает федеральный спор о том, кто убил Брайана Томпсона. Но одновременно оно открывает новый юридический спор - сможет ли Нью-Йорк после этого отдельно судить его за убийство.

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