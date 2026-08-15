Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией США. Иран ответил, что пролив «останется иранским»

Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания войны с Ираном намерен объявить стратегически важный Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. В Тегеране категорически отвергли эту идею, заявив, что пролив «был, есть и останется иранским», сообщает CNN.

Заявление Трамп сделал в пятницу, 14 августа, во время выступления на политическом мероприятии в штате Нью-Йорк. Американский президент сказал, что после «окончательного поражения» Ирана США смогут объявить Ормузский пролив американской территорией и добавил, что это может произойти «довольно скоро». Об этом сообщают Gulfnews.com и международные СМИ.

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Трамп также утверждает, что Соединенные Штаты уже установили контроль над судоходством в районе пролива благодаря блокаде и военным действиям против Ирана. Тегеран с этим утверждением не согласен.

Иран: пролив нельзя «захватить твитом или авианосцем»

В субботу на заявление американского президента отреагировал заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

«Ормузский пролив был, есть и останется иранским», - написал он в социальной сети X. По его словам, пролив будет открываться и закрываться только по решению Ирана.

Гарибабади также заявил, что Ормуз нельзя «завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни указом, ни предвыборной речью», подчеркнув, что Иран не намерен поддаваться угрозам.

Ормузский пролив расположен между Ираном и Оманом и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, для международных проливов действует особый правовой режим. Суверенитет прибрежных государств над соответствующими водами сохраняется, но он осуществляется с учетом международного права и установленных правил прохода через такие проливы.

Иными словами, заявление Трампа само по себе не меняет международно-правовой статус Ормузского пролива. Для фактического изменения принадлежности территории потребовались бы совершенно иные международно-правовые основания.

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Кроме того, Оман и Иран имеют соглашение о разграничении морской границы в Оманском море, зарегистрированное в ООН.

Значение пролива трудно переоценить. Это один из важнейших энергетических маршрутов планеты. По данным Управления энергетической информации США (EIA), в первой половине 2025 года через Ормуз проходило в среднем около 20,9 млн баррелей нефти в сутки - примерно 20% мирового потребления жидких нефтепродуктов и около четверти мировой морской торговли нефтью.

В первом квартале 2026 года объем нефтяных потоков через пролив составлял в среднем 14,6 млн баррелей в сутки - заметно меньше показателей предыдущих периодов на фоне продолжающегося конфликта и ограничений на судоходство.

Поэтому судьба Ормуза напрямую отражается не только на отношениях США и Ирана, но и на мировом энергетическом рынке. Любые ограничения движения судов повышают риски перебоев с поставками и способны приводить к росту цен на нефть.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. По данным Reuters, стороны по-прежнему не смогли выйти из затяжного противостояния, а контроль над Ормузским проливом остается одним из ключевых вопросов переговоров.

При этом Вашингтон сталкивается и с внутренними экономическими последствиями конфликта. Трамп накануне призвал американцев быть готовыми к более высоким ценам на бензин, объясняя это необходимостью продолжать давление на Иран. Reuters сообщал, что средняя цена бензина в США достигла около 4,08 доллара за галлон, что примерно на 29% выше уровня годом ранее.

Пока что заявления Вашингтона и Тегерана показывают, что компромисса по его будущему статусу и режиму судоходства достичь не удалось.