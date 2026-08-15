15 августа 2026, 14:57 Валерия Леонова

Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией США. Иран ответил, что пролив «останется иранским»

Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией США. Иран ответил, что пролив «останется иранским»

Президент США Дональд Трамп заявил, что после окончания войны с Ираном намерен объявить стратегически важный Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. В Тегеране категорически отвергли эту идею, заявив, что пролив «был, есть и останется иранским», сообщает CNN.

Заявление Трамп сделал в пятницу, 14 августа, во время выступления на политическом мероприятии в штате Нью-Йорк. Американский президент сказал, что после «окончательного поражения» Ирана США смогут объявить Ормузский пролив американской территорией и добавил, что это может произойти «довольно скоро». Об этом сообщают Gulfnews.com и международные СМИ.

Читайте нас также

Трамп также утверждает, что Соединенные Штаты уже установили контроль над судоходством в районе пролива благодаря блокаде и военным действиям против Ирана. Тегеран с этим утверждением не согласен.

Иран: пролив нельзя «захватить твитом или авианосцем»

В субботу на заявление американского президента отреагировал заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

«Ормузский пролив был, есть и останется иранским», - написал он в социальной сети X. По его словам, пролив будет открываться и закрываться только по решению Ирана.

Гарибабади также заявил, что Ормуз нельзя «завоевать ни твитом, ни авианосцем, ни указом, ни предвыборной речью», подчеркнув, что Иран не намерен поддаваться угрозам.

Ормузский пролив расположен между Ираном и Оманом и соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, для международных проливов действует особый правовой режим. Суверенитет прибрежных государств над соответствующими водами сохраняется, но он осуществляется с учетом международного права и установленных правил прохода через такие проливы.

Иными словами, заявление Трампа само по себе не меняет международно-правовой статус Ормузского пролива. Для фактического изменения принадлежности территории потребовались бы совершенно иные международно-правовые основания.

Читайте Mixer
Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией США. Иран ответил, что пролив «останется иранским»

Мемы про работу: ржёшь над «гибким графиком», а потом понимаешь, что…
Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией США. Иран ответил, что пролив «останется иранским»

Гороскоп на 16 августа по картам Таро: Тельцу - спокойно завершать старое,…
Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией США. Иран ответил, что пролив «останется иранским»

Тельцы, Весы, Львы и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 16…
Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией США. Иран ответил, что пролив «останется иранским»

5 сериалов-триллеров, которые обязательно надо посмотреть поклонникам жанра

Кроме того, Оман и Иран имеют соглашение о разграничении морской границы в Оманском море, зарегистрированное в ООН.

Значение пролива трудно переоценить. Это один из важнейших энергетических маршрутов планеты. По данным Управления энергетической информации США (EIA), в первой половине 2025 года через Ормуз проходило в среднем около 20,9 млн баррелей нефти в сутки - примерно 20% мирового потребления жидких нефтепродуктов и около четверти мировой морской торговли нефтью.

В первом квартале 2026 года объем нефтяных потоков через пролив составлял в среднем 14,6 млн баррелей в сутки - заметно меньше показателей предыдущих периодов на фоне продолжающегося конфликта и ограничений на судоходство.

Поэтому судьба Ормуза напрямую отражается не только на отношениях США и Ирана, но и на мировом энергетическом рынке. Любые ограничения движения судов повышают риски перебоев с поставками и способны приводить к росту цен на нефть.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжающегося конфликта между США и Ираном. По данным Reuters, стороны по-прежнему не смогли выйти из затяжного противостояния, а контроль над Ормузским проливом остается одним из ключевых вопросов переговоров.

При этом Вашингтон сталкивается и с внутренними экономическими последствиями конфликта. Трамп накануне призвал американцев быть готовыми к более высоким ценам на бензин, объясняя это необходимостью продолжать давление на Иран. Reuters сообщал, что средняя цена бензина в США достигла около 4,08 доллара за галлон, что примерно на 29% выше уровня годом ранее.

Пока что заявления Вашингтона и Тегерана показывают, что компромисса по его будущему статусу и режиму судоходства достичь не удалось.

Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией США. Иран ответил, что пролив «останется иранским»

Восточный гороскоп: неделя с 17 по 23 августа - один разговор способен…
Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией США. Иран ответил, что пролив «останется иранским»

Мемы про работу: ржёшь над «гибким графиком», а потом понимаешь, что…

В мире

На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место
15 августа, 14:57
Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией США. Иран ответил, что пролив «останется иранским»
15 августа, 14:17
Мощное землетрясение в Индонезии: число погибших выросло до 38, тысячи людей эвакуированы
На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место
15 августа, 10:19 10:19
250 дней в море: экипаж американского авианосца просит передышки
На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место
15 августа, 08:58 08:58
Пассажиров Ryanair тошнило и они теряли сознание из-за жары в самолёте
На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место
14 августа, 21:10 21:10
Побег года: 36-килограммовая черепаха сбежала из дома в Канаде и преодолела за две недели 20 км
На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место
14 августа, 20:29 20:29
Опасные игры с солнцем: в Испании свыше 500 человек попали к врачам после наблюдения за затмением
На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место
14 августа, 19:10 19:10
Масштабный блэкаут в Центральной Азии: сразу четыре страны одновременно остались без света
На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место
14 августа, 17:30 17:30
800 км/ч за 5 секунд: в Китае сверхскоростной поезд побил мировой рекорд
На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место
14 августа, 17:05 17:05
В Бельгии во время ремонта рабочие нашли в стене подвала золото на 9 млн евро
На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место
14 августа, 16:30 16:30
Трампа спрятали в грузовике с едой: раскрыта тайная операция в аэропорту Анкары
На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место
14 августа, 16:01 16:01
На выборах в Англии кандидат в костюме «космического воина» с мусорным ведром на голове занял второе место

Латвия

airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях
15 августа, 13:39
В Аглоне на праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии собрались тысячи паломников
ВИДЕО
15 августа, 12:58
Стас Давыдов объявил о закрытии This is Хорошо после 16 лет на YouTube
airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях
15 августа, 12:18 12:18
Риге - 825: полный гид по празднику 15 августа - куда идти и что смотреть
airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях
+ОПРОС
15 августа, 11:39 11:39
Какие вредные привычки чаще всего встречаются у жителей Латвии
airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях
15 августа, 09:38 09:38
Демонтаж дамбы ED изменит прием крупных круизных судов в Риге
airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях
14 августа, 18:20 18:20
Тяжелое ДТП в центре Риги: столкнулись полицейский бусик, троллейбус и два авто (дополнено)
airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях
14 августа, 10:27 10:27
«Код: 825»: Рига отмечает день рождения. Главные праздничные события с 14 по 16 августа
airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях
14 августа, 09:28 09:28
Улица Альберта и часть Антонияс в Риге на выходных станут пешеходными 
airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях
14 августа, 08:59 08:59
Более 10 тысяч человек подписались за отмену компенсаций депутатам Сейма на транспорт и жилье
airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях
14 августа, 08:27 08:27
Летнее тепло возвращается: в пятницу до +26, но вода в море прохладная
airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях
14 августа, 07:58 07:58
airBaltic резко сокращает число самолетов: профсоюз предупреждает о возможных увольнениях

ЧП

Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков
12 августа, 19:57
Землетрясение в Колумбии: число жертв превысило 250 человек, США направляют спасателей
Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков
12 августа, 08:58
В Риге Mercedes на большой скорости перелетел через велополосу и врезался в территорию АЗС
Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков
11 августа, 11:58
Спустя почти 30 лет в Лас-Вегасе начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура
10 августа, 14:00
В Китае из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек
7 августа, 20:58
В Риге полиция остановила мужчину на инвалидном кресле с 5,49 промилле алкоголя
6 августа, 16:30
Несколько тревожных задержаний педофилов в Рижском регионе: что известно и есть ли повод для паники
6 августа, 13:02
Эбола приблизилась к городу с 17 миллионами жителей: лодку с 200 пассажирами перехватили у Киншасы в Конго
ВИДЕО
5 августа, 19:28
Водитель в Агенскалнсе потребовал звонок президенту, спел гимн и оказался в руках медиков

Бизнес

Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
12 августа, 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
12 августа, 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
25 июля, 12:58 12:58
Трамп пообещал ответить Евросоюзу пошлинами после нового многомиллиардного штрафа для Google
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
24 июля, 11:58 11:58
США вводят новые импортные пошлины для 60 стран, и они затронут крупнейшие экономики мира
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
22 июля, 14:28 14:28
Падение на 40,6%: в Латвии резко сократилось производство крепкого и слабого алкоголя
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
22 июля, 08:58 08:58
Европа рискует остаться без дизтоплива из-за резкого сокращения переработки и логистических сбоев
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии
21 июля, 20:28 20:28
Венгерский OTP Bank объявляет о покупке Luminor и готовится к расширению в странах Балтии

Культура

Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления
14 августа, 20:05
Робби Уильямс признался, что у него диагностировали аутизм
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления
14 августа, 19:42
Латвийская Православная Церковь приглашает в Крестный ход в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгавой: как стать участником
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления
14 августа, 18:40
Эффект «Дьявол носит Prada 2»: фильм вызвал настоящий туристический бум в Милане
14 августа, 15:32
Не «Интерстеллар»: этот фильм уже 23 года продолжает „кормить“ Мэтью Макконахи
14 августа, 15:00
„Голосуйте десять раз“ больше не получится: „Евровидение“ хочет изменить правила
14 августа, 14:30
Куда сходить в Риге 14–16 августа: 9 событий большого праздничного уикенда
14 августа, 13:30
Кинозрители выбрали самые скучные фильмы XXI века - в списке «Джокер», «Наполеон» и «Мегалополис»
14 августа, 11:57
Саунд-трек солнечного затмения: какие песни слушали во время уникального небесного явления

Mixer

5 сериалов-триллеров, которые обязательно надо посмотреть поклонникам жанра
15 августа, 14:58
Какую профессию вы увидели первой? Психологический тест покажет, какая внутренняя потребность сейчас вами управляет
5 сериалов-триллеров, которые обязательно надо посмотреть поклонникам жанра
15 августа, 14:18
Восточный гороскоп: неделя с 17 по 23 августа - один разговор способен изменить планы до конца месяца
5 сериалов-триллеров, которые обязательно надо посмотреть поклонникам жанра
15 августа, 13:37
Мемы про работу: ржёшь над «гибким графиком», а потом понимаешь, что гибкий он только в одну сторону
15 августа, 12:58
Гороскоп на 16 августа по картам Таро: Тельцу - спокойно завершать старое, Близнецам - не пропустить шанс из-за усталости
15 августа, 12:39
Водяной Пёс берёт верный след: 5 знаков китайского гороскопа, которым 16 августа принесёт удачный поворот
15 августа, 11:41
Тельцы, Весы, Львы и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 16 августа
15 августа, 11:27
Чипсы из вчерашней пасты: вирусный лайфхак, который спасёт остатки макарон
15 августа, 11:04
5 сериалов-триллеров, которые обязательно надо посмотреть поклонникам жанра

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
11 июня, 12:28
«Зеленая лампа»: 6-летней Анечке нужна помощь для оплаты реабилитации

Спорт

Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
13 августа, 12:58
«ПСЖ» снова лучший в Европе: парижане во второй раз подряд выиграли Суперкубок УЕФА
Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
12 августа, 19:30
Бриллиант от Роналду: загадка роскошного кольца Джорджины
Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
12 августа, 13:30
Сегодня определится обладатель Суперкубка УЕФА: «Астон Вилла» против ПСЖ
12 августа, 08:28
Лионель Месси решил вернуться в «Интер Майами» после похорон отца
10 августа, 19:05
«Фундаментальное нарушение доверия»: УЕФА, АФК и КОНКАКАФ выступили с жестким открытым письмом против Инфантино
10 августа, 11:58
The Daily Telegraph раскрыл детали выплат предполагаемой любовнице Инфантино
10 августа, 07:58
Граудиня и Самойлова завоевали серебро этапа Elite 16 в Гамбурге
9 августа, 18:29
Забил, провалился под землю - и гол отменили: невероятное невезение футболиста в Бразилии
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас